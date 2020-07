Demonstrationen Demos gegen Rassismus in Berlin geplant: Kontrollen in Parks

Berlin. Erneut sind Demonstrationen gegen Rassismus in Berlin geplant. Heute steht am Nachmittag ein Zug vom Gendarmenmarkt zum Großen Stern an, rund 5000 Teilnehmer sind laut Polizei angemeldet. Unter dem Titel "Black Lives Matter" soll zudem eine kleinere Demo vom Hermannplatz zur US-Botschaft am Brandenburger Tor ziehen. Angemeldet sind hier etwa 500 Teilnehmer, 100 davon mit Fahrrädern.

Die Polizei hat sich auf zahlreiche Einsätze am Wochenende eingestellt - auch auf das Pokalendspiel am Samstag zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen, das um 20.00 Uhr im Olympiastadion beginnt. Zudem sind Kontrollen in Parks der Hauptstadt und an Seen vorgesehen, nicht zuletzt wegen noch geltender Corona-Auflagen.