Erster Prozess um die Corona-Soforthilfen

Berlin. Am Freitag hat vor dem Amtsgericht Tiergarten der erste Prozess um Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen begonnen. Der 31-jährige Bobby K. wird beschuldigt, zwischen dem 31. März und dem 8. April dieses Jahres insgesamt etwa 35.000 Euro ungerechtfertigterweise beantragt und auch erhalten zu haben. Die Hauptverhandlung wurde nach etwa einer Stunde unterbrochen, der Angeklagte wurde noch am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen. Er war seit dem 24. April in der Justizvollzugsanstalt Moabit in Haft, da Fluchtgefahr bestand. Der Angeklagte hat zwei Staatsbürgerschaften, für Deutschland und Serbien-Montenegro. Zudem soll er bei seiner Festnahme einen falschen Pass vorgezeigt haben. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt.

Geld mit nicht existierenden Firmen erschwindelt

Bobby K. soll für mehrere Firmen bei der Investitionsbank Berlin Zuschüsse in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro aus den Corona-Soforthilfeprogrammen des Berliner Senats und des Bundes betrügerisch erlangt haben. In mehreren Fällen hatte er insgesamt 82.510 Euro beantragt, 35.010 Euro wurden aber tatsächlich nur ausgezahlt. Laut Anklage habe der Beschuldigte für sechs Firmen, alle im Reinigungs- und Baugewerbe angesiedelt, Zuschüsse für die Betriebe während der Corona-Krise unter falschen Angaben beantragt. Fünf dieser Firmen existierten nicht, eine sechste Firma war trotz der Pandemie weiter aktiv. Aufgeflogen war der Schwindel, weil seine Bank eine Verdachtsanzeige machte. Am 23. April wurde der 31-Jährige festgenommen, seit dem 24. April saß er in Untersuchungshaft.

Der Angeklagte äußerte sich am Freitag nicht selbst zu den Vorwürfen. Der Rechtsanwalt des selbstständigen Gebäudereinigers las eine Erklärung vor, die der Angeklagte im Anschluss unterzeichnete. Darin ließ der Angeklagte mitteilen, dass seine Situation sehr schwierig gewesen sei und Kunden nicht mehr bezahlt hätten. Weiter verwies er auf seine familiären Umstände mit vier Kindern und seiner Frau, die er als Geschäftsführerin der Gebäudereinigungsfirma angab. Er habe 5000 Euro beantragt und schon einen Tag später das Geld auf dem Konto gehabt. „Ich habe aus allen Ecken nur noch Coronahilfe gehört“, las der Anwalt vor. „Ein Bekannter des Angeklagten hat fünfmal in einer Nacht mit falschen Angaben 75.000 Euro bekommen. Überall brach Jubel aus.“ Viele hätten bereits stillgelegte Firmen wieder aktiviert. „Ich wollte nicht schummeln und bereue meine Taten.“

Geld aus dem Corona-Programm zurücküberwiesen

Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, gemeinsam mit zwei weiteren Mittätern in den entsprechenden Onlineformularen falsche Angaben gemacht zu haben. Gegen sie wird gesondert ermittelt. Ein Freund habe für eine Auszahlung auch sein Konto zur Verfügung gestellt. Mit dieser Kontoverbindung wurden 15.000 Euro Förderung beim Bund beantragt. Zu einer Auszahlung sei es aber nicht gekommen, hieß es. Zudem hat der Angeklagte bei einer Internetbank ein Konto eröffnet und soll mit frei erfundenen Namen Geld beantragt haben. Nach Angaben des Rechtsanwaltes des Angeklagten wurde die gesamte Summe in Höhe von 35.010 Euro an die Investitionsbank zurück überwiesen. Die entsprechenden Unterlagen wurden der Richterin am Freitag vorgelegt.

Die Hauptverhandlung wurde am Freitag unterbrochen, auch nachdem der Staatsanwalt eine erhöhte Strafandrohung wegen Betrugs und möglichen Computerbetrugs ankündigte. Ob der Tatvorwurf des Subventionsbetrugs weiter Bestand hat, ist unklar. Eine weitere Unterbringung in der Untersuchungshaft nannte der Ankläger „nicht verhältnismäßig“, da der Angeklagte seit etwa zweieinhalb Monaten im Gefängnis saß. Er erließ Haftverschonung unter Auflagen. Bis zur Fortsetzung der Hauptverhandlung muss sich der Angeklagte einmal in der Woche bei einer Polizeidienststelle melden. Der Haftbefehl wurde nicht aufgehoben.