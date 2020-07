S-Bahn: Personen im Gleis sorgen für Verspätungen

Die Berliner S-bahn ist so pünktlich wie seit Jahren nicht.

Die Berliner S-Bahn ist so pünktlich wie seit Jahren nicht. Doch ein wachsendes Phänomen bereitet dem Unternehmen Sorgen.

Die Berliner S-Bahn hat im ersten Halbjahr 2020 weiter an Pünktlichkeit gewonnen. Nachdem die Züge bereits 2019 zu 96,1 Prozent rechtzeitig im Bahnhof eingetroffen waren, fuhren die Bahnen im ersten Halbjahr eine durchschnittliche Pünktlichkeit von über 97 Prozent ein, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Die S-Bahn hält sich damit weiter über der 2019 erstmals seit vielen Jahren erreichten Pünktlichkeit von 96 Prozent, die das Unternehmen mit dem Land Berlin vertraglich vereinbart hat. „Wir haben viel erreicht“, sagte Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Berlin mit Bezug auf die neuen Zahlen. Verantwortlich dafür sei die Qualitätsoffensive mit dem Namen „S-Bahn Plus“. Zwei Jahre nach deren Start sei die S-Bahn heute „noch pünktlicher, zuverlässiger – und auch schöner“, so Kaczmarek.

Die Bahn hatte das Programm 2018 gestartet, um die Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern. Seither haben Teams der einzelnen Konzerngesellschaften die Betriebsabläufe überprüft und geschaut, wo es im Schienennetz und Stromsystem, an den Bahnhöfen und den Zügen hakt. Ergebnis war ein Maßnahmenkatalog mit rund 180 Punkten. Der Großteil davon sei mittlerweile abgearbeitet, heißt es bei der S-Bahn. Doch längst seien „einige Dutzend neue Bausteine“ in die Liste aufgenommen und bearbeitet worden. Das Programm läuft bis 2025. Die DB setzt dafür insgesamt gut 30 Millionen Euro ein.

Manches klappte bei der S-Bahn in diesem Jahr wieder besser

Am Ziel sieht sich die Bahn noch nicht. „Wir sind nie zufrieden, deswegen machen wir weiter und werden auch den letzten Stein umdrehen, um zu gucken, wo kann die S-Bahn noch besser werden“, sagte Kaczmarek. Manchmal gewinne der Betrieb dadurch wenige Sekunden, so der Konzernbevollmächtigte. „Manchmal ist es auch der ganz große Wurf.“ Doch auch wenn nicht alle der vielen Ideen zündeten, sei es wichtig, sie zu versuchen, sagte Kaczmarek. Auch dies sei Teil der neuen Fehlerkultur im Betrieb.

Doch auch in diesem Jahr klappte manches wieder besser. So habe es 6,9 Prozent weniger Probleme bei der Leit- und Sicherungstechnik gegeben. Die Störungen an den Fahrzeugen ging um 8,2 Prozent im Vergleich zu 2019 zurück. Grund dafür sei auch, dass die Züge der Baureihe 481 derzeit auf Vordermann gebracht werden, erklärte S-Bahn-Chef Peter Buchner. „Unsere Flotte wird dadurch erheblich zuverlässiger werden.“ Die Fahrzeuge seien zwischen 15 und 25 Jahre alt. „Man muss etwas tun, damit sie für die zweite Hälfte ihres Lebens attraktiv bleiben.“ Die ersten elf Fahrzeuge rollten nach der Generalüberholung wieder auf den Berliner Gleisen. Ziel ist, bis 2024 jährlich 100 Fahrzeuge zu sanieren.

Ein anderes Thema macht der S-Bahn allerdings immer größere Sorgen: Personen im Gleis. „Wir sehen im ersten Halbjahr einen deutlichen Anstieg der Fallzahlen“, sagte Kaczmarek. 2018 seien dadurch noch 48.000 Verspätungsminuten entstanden. 2020 sei dieser Wert schon im ersten Halbjahr erreicht worden. Lob für die Entwicklung gab es vom Fahrgastverband Igeb. „Die Qualitätsoffensive zeigt Früchte“, sagte der Vize-Vorsitzende Jens Wieseke. Allerdings könne die Fahrgastinformation bei Störungen besser werden.