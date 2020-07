Nach 109 Tagen Zwangsschließung haben am 2. Juli die Kinos in Berlin wieder eröffnet. Wir waren dort. Reportagen aus dem Kinodunkel .

Berlin. Endlich wieder Kino. Ganze 109 Tage waren sie wegen der Corona-Verordnungen geschlossen. Am Donnerstag haben nun auch in Berlin als einem der letzten Bundesländer die Kinos wieder ihre Pforten geöffnet. Aber wie einfach ist es, an Tickets zu kommen? Überzeugen die Hygienekonzepte? Traut sich das Publikum überhaupt schon in geschlossene Räume? Und macht der Kinobesuch trotz Maske Spaß? Wir haben uns umgeschaut und am ersten Abend fünf Kinos besucht.