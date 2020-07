Berliner FDP wirft Marcel Luthe aus der Fraktion

Berlin. Die FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat Marcel Luthe aus der Fraktion ausgeschlossen. Dies sei das Ergebnis einer außerordentlichen Fraktionssitzung, teilte die Partei am Freitagnachmittag mit. Grund sei ein „zerrüttetes Vertrauensverhältnis“, wie FDP-Fraktionsvorsitzender Sebastian Czaja in der Mitteilung erklärte.

„Die Zerrüttung entspringt einem langen Prozess, der sich über Jahre hinzog. Immer wieder haben wir Marcel Luthe Rückendeckung und nicht nur eine zweite, sondern eine Vielzahl an Chancen gegeben. In der Gesamtheit aller Vorgänge ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem wir als Fraktion konsequent eine Entscheidung getroffen haben. Genug ist genug“, so Czaja.

Luthe ist Jurist und sitzt seit 2016 für die FDP im Abgeordnetenhaus. Er pflegt eine pointierte Sprache und machte unter anderem mit massenhaften parlamentarischen Anfragen an den Senat von sich reden. Die FDP-Fraktion ist die kleinste im Parlament und hat nunmehr noch elf Mitglieder.