U-Bahnhof Mohrenstraße wird umbenannt

Berlin. Der U-Bahnhof Mohrenstraße in Mitte bekommt einen neuen Namen: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) planen, die Station der Linie U2 in „U-Bahnhof Glinkastraße“ umzubenennen. Der neue Name leite sich von der angrenzenden Glinkastraße ab. Damit folge der Name dem Grundsatz, U-Bahnhöfe und Haltestellen so zu benennen, dass sie örtlich eindeutig zugeordnet werden können und eine Orientierungshilfe bieten. Die Glinkastraße wiederum ist nach dem russischen Komponisten Michail Iwanowitsch Glinka (1804-1857) benannt.

Der U-Bahnhof wurde 1908 eröffnet und trug in seiner Geschichte bereits die Namen Kaiserhof (1908-1950), Thälmannplatz (1950-1986) und Otto-Grotewohl-Straße (1986-1991). Die Mohrenstraße ist seit 1991 namensgebend. „Aus Verständnis und Respekt für die teils kontroverse Debatte um den Straßennamen hat die BVG sich nun entschieden, ihn nicht weiter für die Benennung des U-Bahnhofs zu verwenden. Als weltoffenes Unternehmen und einer der größten Arbeitgeber der Hauptstadt lehnt die BVG jegliche Form von Rassismus oder sonstiger Diskriminierung ab“, teilte die BVG mit.

Die Umbenennung werde einige Wochen in Anspruch nehmen, wie BVG-Sprecherin Petra Nelken auf Nachfrage der Berliner Morgenpost sagte. Die BVG stehe nun im Austausch mit den beteiligten Behörden und Stellen. Der Zeitpunkt der Umbenennung werde rechtzeitig bekanntgegeben.