Bombenentschärfung in Küstrin-Kietz: Bahnverkehr betroffen

Küstrin-Kietz. Die Polizei bereitet die Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Bahnhof in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) am Freitagnachmittag vor. Der Blindgänger war am Donnerstag bei Vorbereitungen auf Bauarbeiten für einen Parkplatz gefunden worden, wie eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes Golzow am Freitag mitteilte. Es werde ein Sperrkreis von rund 300 Metern eingerichtet. Die Anwohner seien mit Zetteln aufgefordert worden, ihre Grundstücke bis spätestens 14.00 Uhr zu verlassen.

Da auch die Bahnstrecke Küstrin-Kietz - Berlin im Sperrkreis liege, sei mit Einschränkungen für Pendler zu rechnen, teilte das Ordnungsamt auf seiner Internetseite mit. Die Bombe solle gegen 14.30 Uhr entschärft werden.

Wie viele Menschen am Freitag ihre Wohnungen verlassen müssen, war am Vormittag noch nicht bekannt. Beamte von Polizei und Ordnungsamt waren am Vormittag bereits vor Ort, um Pendler am Bahnhof vom Parken im Sperrkreis abzuhalten.