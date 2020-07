Kirschenpflücken in Neumanns Erntegarten in Bornim bei Potsdam: Gesunde Ernährung, ein schöner Ausflug – und man lernt auch Spannendes dazu.

Ein Bild wie vom Paradies: Obstbäume und Felder erstrecken sich in der weiten Landschaft, soweit das Auge reicht. Am Wegrand grasen ein paar Pferde. Es ist so still, dass einem sogar das Vogelgezwitscher ungewöhnlich laut vorkommt, als würden Tausende von ihnen umher fliegen. Zwischen all dem Grün fallen sofort die knallroten Kirschen ins Auge, die nur darauf zu warten scheinen, gepflückt und gegessen zu werden.