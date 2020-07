Spenden für das Deutsche Herzzentrum veruntreut

Ein Operationsteam operiert im Deutschen Herzzentrum in Berlin einen Patienten am offenen Herzen.

Berlin. Der Freundeskreis des Deutschen Herzzentrums Berlin ist eine illustre Gesellschaft. Der Verein versammelt Anwälte, Ärzte, Professoren, Unternehmer, als Botschafterin fungiert TV-Star Ulla Kock am Brink. Nun werden die „Herzfreunde“ von einem Untreuefall erschüttert. Die langjährige Schriftführerin soll in die Kasse gegriffen und mehrere Tausend Euro Spendengelder in die eigene Tasche abgezweigt haben. Die Frau habe „Dienstleistungen oder Waren im Wert von mehreren Tausend Euro abgerechnet“, die „so nicht erbracht oder geliefert wurden“, schreibt der Vereinspräsident Peter Fissenewert in einem Brief an die Mitglieder.