Amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter über Berlin aufgehoben

Der DWD hatte am Abend vor schweren Unwettern über Berlin und Brandenburg gewarnt. Inzwischen wurde die Warnung aufgehoben.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwochabend eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern über Berlin und dem westlichen Brandenburg herausgegeben.

Die Meteorologen warnten vor schwerem Gewitter mit Orkanböen, heftigem Starkregen und Hagel. Die Gewitter zogen von Westen auf. Möglich seien Orkanböen mit Geschwindigkeiten von 100 bis 120 km/h, hatte der DWD gewarnt. Dazu drohe heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel.

Die Warnung galt zunächst bis 21 Uhr und wurde dann bis 21.45 Uhr verlängert. Danach hob der DWD die Warnung auf.

Bis in die Nacht hinein gebe es örtlich erhöhte Gewittergefahr, so der DWD in seiner Vorschau, teils mit Sturmböen oder schweren Sturmböen zwischen 70 und 100 km/h. Auch Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter und Hagel seien möglich, sogar unwetterartige Starkregenmengen. Im Norden Brandenburgs gebe es dagegen nur eine geringe Gewitterneigung. Erst zum Morgen würden die Schauer und Gewitter sich abschwächen und nach Süden abziehen.

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, vereinzelt kann es Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf Werte von 23 bis 26 Grad.