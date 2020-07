Regierung und Wirtschaft sind trotz Corona zuversichtlich

Potsdam. Trotz der Corona-Krise sehen Brandenburgs Landesregierung und Wirtschaft positiv in die Zukunft. Der Präsident der Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg, Frank Büchner, sprach am Mittwoch von einem "etwas optimistischen Blick nach vorn". "Die größten Probleme sehen wir im Umfeld im Export", sagte er in Potsdam. Hotels und Gaststätten hätten ihren Umsatz auf Null gefahren, könnten aber mit dem Tourismus ein Stückchen aufholen. Pharmabranche und Onlinehandel hätten von der Krise profitiert. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: "Insgesamt, glaube ich, sind die Auswirkungen deutlich geringer als ich persönlich noch vor wenigen Wochen befürchtet hätte."

Der Leiter der Berlin-Brandenburger Agentur für Arbeit, Bernd Becking, berichtete von einem erstmals leichten Rückgang von Arbeitslosigkeit in der Krise in Brandenburg, während sie bundesweit steige, auch im Nachbarland Berlin. Auch der Ausbildungsmarkt entwickle sich in Brandenburg günstiger als in anderen Bundesländern. Der Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Christian Hoßbach, verwies darauf, dass die Kurzarbeit die Situation stabilisiere und forderte eine Verlängerung und Erhöhung des Instruments.