Seniorin beim Überqueren von Straße schwer verletzt

Berlin. Bei einem Unfall in Berlin-Heinersdorf ist eine 76-Jährige mit Rollator von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin wurde am Dienstag zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie habe Verletzungen am ganzen Körper erlitten. Die Frau hatte den Angaben zufolge am Nachmittag die Romain-Rolland-Straße überquert, als sie ein 69-Jähriger mit seinem Wagen anfuhr. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, werde jetzt ermittelt.

( dpa )