Erste Tageskassen von Zoo und Tierpark öffnen wieder

Berlin. Vom kommenden Samstag an können Besucher von Zoo und Tierpark Eintrittskarten auch wieder vor Ort kaufen. Dann sind erneut erste Tageskassen geöffnet. "Natürlich empfehlen wir aber weiterhin, wenn irgend möglich, Tickets online vorab zu buchen", sagte Mitarbeiter Maximilian Jäger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Um vor allem älteren Stammgästen den Besuch zu erleichtern, hatten Zoo und Tierpark bereits so genannte Service Points an den jeweiligen Eingängen eingerichtet, die sie bei der Buchung unterstützten. Für die umliegenden Seniorenheime wurden zudem analoge Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. "Sofern es unsere Kapazitäten zugelassen haben, mussten wir seit der Wiederöffnung niemanden an unseren Eingängen abweisen", berichtete Jäger.