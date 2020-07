Corona-Newsblog in Berlin: 8242 Infektionen, 214 Tote

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 8242 Menschen infiziert. 214 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7349 Patienten gelten als genesen.

Menschen infiziert. 214 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7349 Patienten gelten als genesen. Maskenpflicht, Bußgelder, Lockerungen, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Corona-Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

Die wichtigsten Corona-News in Berlin am Mittwoch

▶ Easyjet will Standort Berlin um die Hälfte reduzieren

▶ Fluggastzahlen in Berlin steigen wieder

15.12 Uhr: Drei Berliner Corona-Teststellen werden geschlossen

In Berlin sind drei Corona-Teststellen seit Mittwoch geschlossen. Betroffen sind die Einrichtungen am ehemaligen Vivantes-Standort Prenzlauer Berg, am Vivantes Wenckebach-Klinikums in Tempelhof-Schöneberg sowie am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Lichtenberg.

„In den vergangenen Wochen sind immer weniger Menschen in die Abklärungsstellen gekommen, um sich testen zu lassen, sodass wir den Nutzen hinterfragen mussten“, sagte Burkhard Ruppert, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) am Mittwoch in Berlin. Die KV, die bisher die Ärzte für die Einrichtungen stelle, habe daher die Kooperation mit den Kliniken beendet.

Vivantes-Sprecherin Mischa Moriceau betonte, dass es sich um eine vorübergehende Schließung handele. Es sei geplant, die Abklärungsstellen im Rahmen der Berliner Teststrategie in Kürze wiederzueröffnen. Welche Personengruppen hier künftig getestet werden sollen, werde derzeit abgestimmt. Mittlerweile sei die ambulante Versorgung in Berlin sehr gut gerüstet, um bei Bedarf selbst testen zu können, konstatierte die KV.

15.11 Uhr: Finanzsenator sieht „spürbare“ Entlastung durch Mehrwertsteuersenkung

Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz sieht die nun geltende niedrigere Mehrwertsteuer als richtigen Schritt in der Corona-Krise. „Die Mehrwertsteuersenkung hat eine wichtige Signalwirkung“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Sie führt angesichts der harten Folgen der Corona-Krise zu einer spürbaren Entlastung von Einkommensschwachen und stärkt gleichzeitig den Konsum.“ Es sei „wichtig und richtig“, dass der Bund den Ländern zugesagt habe, alle Steuerausfälle zu tragen. „Denn die Länder und Gemeinden finanzieren Maßnahmen, von denen die Bürgerinnen und Bürger am meisten profitieren.“

13.17 Uhr: Sprunghafter Anstieg des Reiseverkehrs an Flughäfen erwartet

Der Reiseverkehr über die Berliner Flughäfen wird aus Sicht der Betreiber in diesem Monat wieder kräftig anziehen: „Wir erwarten im Juli etwa 20.000 Fluggäste pro Tag und Ende des Monats erwarten wir etwa 30.000“, sagte Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch in Berlin. Hauptgrund ist die Wiederaufnahme des Flugverkehrs durch Berlins größten Anbieter Easyjet. Insgesamt sind damit ab Mittwoch wieder 36 Fluggesellschaften an den beiden Hauptstadtflughäfen Tegel und Schönefeld aktiv und fliegen rund 100 Ziele in 40 Ländern an.

Die Zahl der Fluggäste pro Tag wird sich den Erwartungen zufolge bis Ende Juli mehr als verdreifachen. Im Vormonat waren täglich noch rund 8000 Passagiere gezählt worden. Bis jedoch wieder das hohe Niveau vor der Krise erreicht wird, wird es aus Sicht des Flughafenchefs noch einige Jahre dauern. Mehr dazu lesen Sie hier.

13.06 Uhr: Bildungssenatorin - Sommerschule ist ein „Kraftakt“

Rund 11.500 Berliner Schüler können Unterrichtsstoff, den sie wegen der Schulschließungen in der Corona-Krise verpasst haben, in den Sommerferien nachholen. Für die kostenlose Sommerschule seien bereits mehr als 1000 Lerngruppen gebildet worden und die meisten Anfang der Woche gestartet, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch. „Weitere folgen in den kommenden Wochen“, fügte sie bei einem Besuch in der Wilma-Rudolph-Oberschule in Dahlem hinzu. „Es war ein organisatorischer Kraftakt, in der Kürze der Zeit ein solches Lernangebot zu realisieren.“ Die unerwartet hohen Anmeldezahlen zeigten, dass der Bedarf groß sei.

12.46 Uhr: Verband - In Brandenburg wieder Fußball möglich - in Berlin nicht

In Brandenburg darf wieder Fußball gespielt werden. „Mannschafts- und andere Kontaktsportarten unter freiem Himmel sind nun auch für Erwachsene ohne Abstand möglich“, erklärte das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf eine Anfrage des Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB). In Duschen, Waschräumen und Umkleideräumen sei jedoch strikt das Abstandsgebot einzuhalten, heißt es auf der Facebook-Seite des FLB. Auch auf der Trainerbank und außerhalb des Spielfeldes muss Abstand gehalten werden. Nur die reine Sportausübung ist vom Abstandsgebot befreit. Dagegen wartet der Amateur- und Jugendfußball in Berlin weiter auf den Re-Start. Auch in der neuen Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats wird weiterhin ausnahmslos nur kontaktloser Sport erlaubt.

12.39 Uhr: Acht neue Corona-Fälle in Brandenburg - leichter Anstieg

Die Zahl der bestätigten neuen Fälle von Corona-Infektionen in Brandenburg ist leicht gestiegen. Von Dienstag zu Mittwoch wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums (Stand 8 Uhr) acht neue Infektionen gemeldet. Von Montag zu Dienstag waren es drei nachgewiesene Neuinfektionen. Damit sind insgesamt 3459 bestätigte Covid-19-Fälle im Land registriert.

Aktuell werden zwölf Menschen im Krankenhaus behandelt, davon drei intensivmedizinisch beatmet. 3170 Menschen gelten als genesen, das sind zehn mehr im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Erkrankten liegt bei etwa 120. Seit März starben in Brandenburg 171 Patienten im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2.

12.34 Uhr: Erste Tageskassen von Zoo und Tierpark öffnen wieder

Vom kommenden Samstag an können Besucher von Zoo und Tierpark Eintrittskarten auch wieder vor Ort kaufen. Dann sind erneut erste Tageskassen geöffnet. „Natürlich empfehlen wir aber weiterhin, wenn irgend möglich, Tickets online vorab zu buchen“, sagte Mitarbeiter Maximilian Jäger am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Um vor allem älteren Stammgästen den Besuch zu erleichtern, hatten Zoo und Tierpark bereits so genannte Service Points an den jeweiligen Eingängen eingerichtet, die sie bei der Buchung unterstützten. Für die umliegenden Seniorenheime wurden zudem analoge Eintrittskarten zur Verfügung gestellt. „Sofern es unsere Kapazitäten zugelassen haben, mussten wir seit der Wiederöffnung niemanden an unseren Eingängen abweisen“, berichtete Jäger.

12.03 Uhr: DFB rät Pokal-Fans von Berlin-Besuch ab

Beim DFB-Pokalfinale am Sonnabend in Berlin werden Anhänger der Finalisten die Stars nicht live zu Gesicht bekommen. „Die Spieler von Bayer 04 Leverkusen und des FC Bayern werden weder vor noch nach dem Spiel öffentlich auftreten, um gemeinsam mit den Fans zu feiern oder Autogramme zu geben“, teilte der Deutsche Fußball-Bund auf seiner Homepage mit und appellierte an die Anhänger: „Daher raten wir Ihnen und bitten Sie, sich nicht auf den weiten Weg nach Berlin zu begeben.“

Das 77. Endspiel um den DFB-Pokal zwischen Meister Bayern und Leverkusen muss wegen der Corona-Krise ohne Zuschauer und mit einem strengen Hygienekonzept gespielt werden. Nach der derzeit gültigen Infektionsschutzverordnung des Berliner Senats sind im Freien nur Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen möglich. Knapp 700 Personen im und um das Stadion, das in drei Zonen eingeteilt ist, sind notwendig, um den Ablauf des Finals zu gewährleisten. Die Partie wird am Sonnabend (20 Uhr) live in der ARD und bei Sky übertragen.

11.53 Uhr: IHK - Politik muss Weichen für Weg aus der Krise stellen

Angesichts steigender Arbeitslosenzahlen in Berlin aufgrund der Corona-Krise fordert die Industrie- und Handelskammer (IHK) die Politik zum Handeln auf. „Berlin ist vom Corona-Effekt auf den Arbeitsmarkt so stark betroffen wie kein anderes Bundesland. Wichtige Sektoren wie Tourismus und Messewesen liegen seit Monaten brach – die Soforthilfen des Senats sind daher zwingend notwendig, um Beschäftigten eine Zukunft zu geben.

In der zweiten Jahreshälfte steht allen Arbeitsmarktakteuren eine Mammutaufgabe bevor, denn 22 Prozent der Unternehmen befürchten in den nächsten Monaten insolvent zu gehen – besonders in saisonabhängigen Branchen. Bislang standen zügige Abwicklungen von Kurzarbeitsanträgen im Mittelpunkt. Doch jedes dritte Berliner Unternehmen plant Entlassungen. Nun muss gelten: Vorfahrt für Arbeit. Die Politik muss die Weichen für den Weg aus der Krise stellen, bevor schlechte Jobchancen für Arbeitslose und Berufseinsteiger zu bleibenden Nachteilen führen", erklärte Berlins IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder.

11.35 Uhr: Kita-Erzieherinnen sollen für Corona-Tests Termin vereinbaren

Beschäftigte in Berliner Kitas können seit dieser Woche an der Charité einen Coronavirus-Test durchführen lassen. Das Universitätsklinikum organisiert die Abläufe so, dass symptomfreie Interessenten nicht mit solchen Patienten zusammentreffe, die wegen Krankheit der Atemwege oder dem Verdacht auf eine Infektion als Kontaktperson bei der Teststelle auf dem Campus Virchow vorsprechen. Die Charité weist laut RBB jedoch darauf hin, dass Kita-Erzieherinnen nicht ohne Anmeldung zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Teststelle kommen sollen. Sie sollen stattdessen zuvor einen Termin vereinbaren.

10.47 Uhr: Easyjet will Standort Berlin um die Hälfte reduzieren

Die Corona-Krise hinterlässt auch bei Easyjet tiefe Spuren. Der Billigflieger will an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld seine Maschinen und die Zahl der Easyjet-Mitarbeiter deutlich reduzieren. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das offenbar versehentlich veröffentlicht wurde und der Berliner Morgenpost vorliegt. Demnach sollen 16 der 34 in Berlin stationierten Flugzeuge gestrichen werden. 738 Jobs in Kabine und Cockpit würden damit wegfallen. Das Unternehmen habe Gespräche mit der zuständigen Personalvertretung „zur Verringerung der Zahl der in Berlin stationierten Flugzeuge und Mitarbeiter“ aufgenommen, teilte das ein Sprecher am Mittwoch auf Anfrage mit. Mehr über den Stellenabbau bei Easyjet lesen Sie hier.

10.24 Uhr: Wir starten unser neues Corona-Newsblog

Alle bisherigen Nachrichten, Zahlen und Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

10.16 Uhr: BR Volleys wollen ab Mitte August wieder trainieren

Die Berlin Volleys planen, am 10. August mit ihren Trainingsvorbereitungen auf die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga zu beginnen. Fraglich ist allerdings, inwieweit Spieler aus besonders hart von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern zu diesem Zeitpunkt noch Reisebeschränkungen unterliegen. Das könnte etwa den russische Zuspieler Sergej Grankin oder den brasilianischen Neuzugang Eder Carbonera betreffen. Beide halten sich derzeit in ihrer Heimat auf.

Saisonbeginn ist am 17. Oktober. Am ersten Bundesligaspieltag empfangen die BR Volleys die SWD powervolleys Düren. Das Spiel ist die Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales, das die Berliner souverän mit 3:0 für sich entschieden hatten.

9.57 Uhr: Arbeitslosigkeit in Berlin wegen Corona weiter gestiegen

Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt in Berlin weiter fest im Griff: Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Juni erneut auf 209.360. Das waren 8719 Personen mehr als im Mai und 56.745 mehr als im Juni des vergangenen Jahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote wuchs verglichen mit Mai um 0,5 Punkte auf 10,5 Prozent. Sie liegt damit 2,7 Punkte über dem Vorjahreswert und ist weiterhin zweistellig.

„Der Arbeitsmarkt im Juni, in dem sonst Arbeitslosigkeit zurückgeht, ist besonders in Berlin weiter unter Druck“, sagte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. Ohne die Kurzarbeit dürfte die Situation allerdings deutlich schlechter aussehen. Inzwischen kommen nur noch wenige neue Betriebe hinzu, die Kurzarbeit anzeigen. Im Juni hat ihre Zahl um 1100 Unternehmen zugenommen.

9.56 Uhr: Arbeitsmarkt in Brandenburg entspannt sich - trotz Corona

Trotz der Corona-Krise hat sich der Arbeitsmarkt in Brandenburg im Juni etwas entspannt. 86 226 Menschen waren landesweit im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet und damit 754 weniger als noch im Vormonat. Allerdings lag die Zahl um 1. 870 höher als im Juni des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,5 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Verglichen mit dem Juni 2019 stieg sie um 0,9 Prozentpunkte.

Corona - Mehr zur Pandemie