Corona-Newsblog in Berlin: 8242 Infektionen, 214 Tote

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 8242 Menschen infiziert. 214 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7349 Patienten gelten als genesen.

214 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7349 Patienten gelten als genesen.

10.16 Uhr: BR Volleys wollen ab Mitte August wieder trainieren

Die Berlin Volleys planen, am 10. August mit ihren Trainingsvorbereitungen auf die kommende Saison in der Volleyball-Bundesliga zu beginnen. Fraglich ist allerdings, inwieweit Spieler aus besonders hart von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern zu diesem Zeitpunkt noch Reisebeschränkungen unterliegen. Das könnte etwa den russische Zuspieler Sergej Grankin oder den brasilianischen Neuzugang Eder Carbonera betreffen. Beide halten sich derzeit in ihrer Heimat auf.

Saisonbeginn ist am 17. Oktober. Am ersten Bundesligaspieltag empfangen die BR Volleys die SWD powervolleys Düren. Das Spiel ist die Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales, das die Berliner souverän mit 3:0 für sich entschieden hatten.

9.57 Uhr: Arbeitslosigkeit in Berlin wegen Corona weiter gestiegen

Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt in Berlin weiter fest im Griff: Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Juni erneut auf 209.360. Das waren 8719 Personen mehr als im Mai und 56.745 mehr als im Juni des vergangenen Jahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote wuchs verglichen mit Mai um 0,5 Punkte auf 10,5 Prozent. Sie liegt damit 2,7 Punkte über dem Vorjahreswert und ist weiterhin zweistellig.

„Der Arbeitsmarkt im Juni, in dem sonst Arbeitslosigkeit zurückgeht, ist besonders in Berlin weiter unter Druck“, sagte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Bernd Becking. Ohne die Kurzarbeit dürfte die Situation allerdings deutlich schlechter aussehen. Inzwischen kommen nur noch wenige neue Betriebe hinzu, die Kurzarbeit anzeigen. Im Juni hat ihre Zahl um 1100 Unternehmen zugenommen.

9.56 Uhr: Arbeitsmarkt in Brandenburg entspannt sich - trotz Corona

Trotz der Corona-Krise hat sich der Arbeitsmarkt in Brandenburg im Juni etwas entspannt. 86 226 Menschen waren landesweit im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet und damit 754 weniger als noch im Vormonat. Allerdings lag die Zahl um 1. 870 höher als im Juni des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,5 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Verglichen mit dem Juni 2019 stieg sie um 0,9 Prozentpunkte.

