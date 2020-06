Attacke in Berliner S-Bahn: Frau fleht um Hilfe

Am Montag wurde eine Frau in einer Berliner S-Bahn von einem Unbekannten brutal attackiert. Ein Video zeigt den Angriff.

Seit Montag macht ein Video im Internet die Runde, auf dem erschütternde Szenen zu sehen sind – aufgenommen in einer Berliner S-Bahn. Ein Mann greift eine junge Frau an. Er schreit sie an, die Situation eskaliert. Als der Zug zum Stehen kommt, stößt er sie aus dem Waggon. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, zeigt das Video nicht. Die Aufnahmen eines anderen Fahrgastes beginnen erst, als die Frau neben ihrem Hund bereits am Boden kniet und der Mann zumeist unverständliche Dinge brüllt. Zuvor hatte die „BZ“ berichtet.

Verständlich ist lediglich, dass er „Ruft die Polizei!“ und an die Frau gerichtet „Komm zu mir!“ ruft. Dabei bedrängt er die Frau, die versucht, von ihm wegzukommen. Der Waggon ist fast leer. Immer wieder bittet sie die anderen Mitfahrenden um Hilfe und klingt dabei zunehmen verzweifelter und flehender. Schließlich schreitet ein Mann ein, kann den Angreifer jedoch nicht abhalten.

Mann stößt Opfer aus dem Waggon und greift sie an

Als der Zug schließlich an einem Bahnhof, der augenscheinlich außerhalb der Innenstadt liegt, zum Stehen kommt, will die Frau aussteigen. Der Angreifer stößt sie aus dem Zug und beginnt, sie körperlich zu attackieren. Anschließend verlässt der Mann den Bahnsteig.

Das Video wurde am Montagabend auf Facebook gepostet. Darunter steht: „Bitte teilen, suchen den Mann der von meiner Freundin die Tochter heute in der S-Bahn misshandelt hat!!!!“ Es hat mittlerweile rund 1,7 Millionen Aufrufe, wurde fast 76.000 Mal geteilt und von mehr als 300 Usern kommentiert.

Bundespolizei bestätigt Vorfall und fahndet nach dem Täter

Die Bundespolizei, die für die Sicherheit in Berlins S-Bahnen zuständig ist, bestätigte den Vorgang am Dienstag auf Twitter. Demnach soll sich der Vorfall am Montag in einem Zug der S-Bahnlinie 75 zugetragen haben, die stadteinwärts fuhr. Der Vorfall habe sich Montag gegen 14.40 Uhr am S-Bahnhof Gehrenseestraße in Neu-Hohenschönhausen ereignet..Der Täter ist demnach weiterhin flüchtig, die Ermittlungen würden laufen. „Es gibt derzeit eine Reihe von vielversprechenden Zeugenhinweisen“, heißt es im Tweet.

Auch uns hat das Video oft erreicht. #Danke für die Übernahme der Ermittlungen. Unsere Kolleg werden ihren Beitrag dazu leisten, dass der Verdächtige hoffentlich schnell gefunden wird.

^tsm https://t.co/qzIARjqJjO — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 30, 2020

Warum es zu dem Vorfall kam, ist hingegen unklar. Unter dem Facebook-Video hat auch eine Person kommentiert, bei der es sich um das Opfer handeln könnte. Sie schreibt, dass sie dem Mann, der später einschritt, zuvor geholfen und vor dem Angreifer geschützt habe, „weswegen ich dann geschlagen wurde“.