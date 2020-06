Großbrand in der Lieberoser Heide: Wettlauf gegen die Zeit

Lieberose. Die Stimmung in der Oberförsterei Lieberose (Dahme-Spreewald) ist locker. Es ist ein heißer Juni-Tag, doch etwas Regen in den vergangenen Tagen hat bei Leiter Axel Becker und Kreisbrandmeister Christian Liebe einigen Zweckoptimismus wachsen lassen. Sie erinnern sich an das vergangene Jahr in der Lieberoser Heide in Brandenburg: „Da war es auch schön heiß, als gegen 10 Uhr die erste Alarmierung reinkam“, sagt Liebe.

Größtes Problem sind die Munitionsflächen

Dass es bei großer Trockenheit auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände brennt, ist für die Männer Alltag. Doch der Großbrand Ende Juni 2019 auf 100 Hektar sollte den Einsatzkräften viel abverlangen. „Das Problem war, dass das Feuer extrem hoch wurde. Der Wind setzte ein, und wir haben eigentlich schon gesehen, dass das ein Ausmaß annimmt, das nicht an einem Tag erledigt ist“, beschreibt Liebe die damalige Situation. In diesem Jahr soll bei großem Alarm einiges besser laufen – zumindest ein bisschen.

Feuerwehrleute, die zum Einsatz in die Heide fahren, wissen, worauf sie sich einlassen. Zum Beispiel, dass sich das Feuer gefährlich nahe bei hochbelasteten Munitionsflächen ausbreiten kann, die niemand betreten darf. Wenn der Brand durch diese Flächen gehe, werde die Munition noch gefährlicher, weiß Oberförster Becker. Ein einfaches Reinfahren und Löschen sei deshalb nicht möglich.

Kreisbrandmeister Liebe sagt, dass sich beim vorbeugenden Waldbrandschutz leider noch nicht viel getan habe in der Heide. Auch deshalb wurde der Großbrand vergangenes Jahr für die bis zu 200 Einsatzkräfte ein Wettlauf gegen die Zeit. Sogar angrenzende Dörfer halfen mit, sich zu schützen, wie Ordnungsamtsleiterin Kerstin Schiller erinnert.

Die Bedingungen haben sich aber verbessert, sind sich alle drei Zeugen in diesen Tagen einig. „Wir sind besser gerüstet als die letzten Jahre“, sagt Liebe. So sei die Zusammenarbeit zwischen Land und Kreisbrandmeistern enger. Die Koordinierung von Hubschraubern etwa gehe über kurze Wege. Ein neues Pumpensystem zur Brandbekämpfung fördere das Land zu 80 Prozent. Mittlerweile seien auch fünf Brunnen gebaut worden. „Dieses Jahr werden wir gleich versuchen, Wasser nah heranzubringen.“

Zudem stellten die Kommunen Räumlichkeiten für die Einsatzleitung zur Verfügung – auch Internet und Telefon, wie Liebe betont. 2019 musste für Kommunikation und Hilfsanfragen ein Fax-Gerät reichen. Unterstützung kommt auch von der neu eingerichteten Waldbrandzentrale Süd. Sie ist eine von zwei zentralen Standorten, an denen mit 106 Sensoren die Rauchentwicklung in den Wäldern überwacht wird.

„Kriegen das hier irgendwann in den Griff“

Doch gegen das Hauptproblem, den gefährlichen Einsatz der Feuerwehren in der Nähe von Flächen voller alter Kampfmittel, kann auch eine Waldbrandzentrale nichts ausrichten. „Man kann den Waldwegebau fördern lassen, aber bei der Munitionsflächenräumung sieht es schlecht aus“, sagt Axel Becker. Die Kosten dafür müssten die Eigentümer der Waldflächen – das Land, die Stiftung Naturlandschaften und private Waldbesitzer – selber tragen. Nach Auskunft der Landesoberförsterei Peitz behandeln die Beteiligten die Räumung „mit unterschiedlichem Engagement“.

Das Telefon in der Oberförsterei Lieberose klingelt. Der Kreisbrandmeister schreckt kurz hoch, dann entspannen sich die Gesichtszüge – kein Alarm. „Was in der Heide über 20 Jahre versäumt wurde, kann in drei Jahren nicht aufgeholt werden“, sagt Liebe. Dann ergänzt er: „Wir kriegen das hier irgendwann in den Griff.“

Untersuchung mehrerer Hochschulen

Um Waldbrände künftig zu vermeiden und Lösungen für die Erholung des Waldes und verbrannter Flächen zu finden, hat die Brandenburgisch-Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) mit sieben anderen Institutionen eine Untersuchung gestartet. Ziel des Projektes „Pyrophob“ (feuerabweisend) sei die Bewertung der Auswirkungen von Waldbränden auf den Boden und das Grundwasser, wie die Hochschule am Montag mitteilte. Zudem sollen Empfehlungen zu waldbaulichen Maßnahmen zur Reduzierung des Brandpotenzials in Wäldern gegeben werden. Dazu werden demnach Beobachtungspunkte auf Untersuchungsflächen bei Jüterbog und Treuenbrietzen eingerichtet. Arbeitsgruppen der BTU wollen unter anderem bodenkundliche Untersuchungen nach einem Waldbrand vornehmen.