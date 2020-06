Trotz Corona: Viele Angebote für Kinder im Super-Ferienpass

Berlin. Die Sommerferien haben in Berlin begonnen, doch was sollen die Schüler trotz Corona unternehmen? Auch wenn viele Familien dieses Jahr nicht in den Urlaub verreisten, sei es wichtig, dass die Kinder ihre Ferien auch als solche erleben, sagte Gunnar Güldner, Geschäftsführer des JugendKulturServices (JKS). Auch Berlin habe viele schöne Seiten zu bieten.

Nachdem viele der lange im Voraus geplanten Angebote des diesjährigen Super-Ferien-Passes nach Ausbruch des Coronavirus zunächst als hinfällig erschienen, ist Güldner erleichtert, dass von den ursprünglichen 380 Preisvorteilen und Verlosungsaktionen mittlerweile immerhin 330 stattfinden können.

Zu dem Gutscheinheft gehören unter anderem kostenlose Eintritte ins Seebad Friedrichshagen, in den Zoo und den Tierpark Berlin, ins Naturkundemuseum und ins Deutsche Technikmuseum, in die Gärten der Welt und in den Olympia-Glockenturm.

Von Astronauten-Werkstatt bis Sachensucher-Rallye

Auch die Berliner Freibäder können darüber kostenfrei besucht werden, allerdings müssen die Tickets im Vorfeld online gebucht werden, und die Verfügbarkeit ist je nach Tag und Bad begrenzt. Im Strandbad Wannsee stehen pro Zeitfenster 80 Karten zur Verfügung, in anderen kleineren Bäder seien es mindestens 20, so Güldner.

Weiter werden über den Super-Ferien-Pass auch kostenlose Plätze unter anderem zu einer Astronauten-Werkstatt, einer Sachensucher-Rallye, einem Graffiti- und einem BMX-Workshop sowie Entdeckertouren durch den Flughafen Tempelhof oder Schokoladen-Werkstätten in den Sommerferien verlost.

Güldner empfehlt allen Familien und Kindern, sich im Vorfeld über die aktuell möglichen Ferienangebote auf der Internetseite des JKS (https://www.jugendkulturservice.de/) zu informieren, wo regelmäßig eine Übersicht mit allen Preisvorteilen und Verlosungen aktualisiert wird.

Hinter jedem Angebot befindet sich ein Stempel: Grün bedeutet „nutzbar“, bei einem gelben Stempel ist die Durchführung der Aktivität „unsicher,“ und ein roter Stempel deutet darauf hin, dass das Angebot „entfällt“. Blaue Ausrufezeichen stehen dafür, dass sich die Kinder im Vorhinein im Internet aufgrund von begrenzten Kapazitäten für das Angebot anmelden müssen.

Der Pass gilt bis zu den Osterferien

Der Super-Ferien-Pass kann seit Ferienbeginn, dem 25. Juni, eingesetzt werden. Das Gutscheinheft kostet neun Euro und wird in allen Berliner Rewe-Märkten, Berliner Bürgerämtern, Karstadt sports, dem FEZ-Berlin oder direkt im Büro des JugendKulturService in der Obentrautstr. 55 in Kreuzberg verkauft. Außerdem kann der Pass auch über den Online-Shop des JKS versandkostenfrei bestellt werden. Die Angebote gelten bis zum Ende der Osterferien 2021.

„Ich freue mich sehr, dass es dem JugendKulturService durch intensive Bemühungen und in vielen Einzelgesprächen mit den Partnerinnen und Partnern des Passes gelungen ist, den Kindern und Jugendlichen trotz der immer noch schwierigen Lage ein solch abwechslungsreiches und attraktives Ferienangebot bieten zu können“, sagte dazu Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD).

„Viele öffentliche und private Freizeit- und Kultureinrichtungen sorgen trotz der coronabedingten Einschränkungen dafür, dass die Ferientage in Berlin voller Abwechslung und Kreativität erlebt werden können.“

