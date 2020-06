Vier von fünf Spielhallen in Berlin müssen schließen

Berlin. Nur noch jede fünfte Spielhalle darf in Berlin künftig bestehen bleiben. Alle anderen müssen spätestens Anfang kommenden Jahres schließen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der Angaben aus allen zwölf Bezirken. Diese waren gefragt worden, inwieweit sie das Berliner Spielhallengesetz umgesetzt haben.

Konkret wird sich am Ende die Zahl von 600 Spielhallen im Jahr 2011 zehn Jahre später auf nur noch insgesamt 120 reduziert haben. „Das strengste Spielhallengesetz Deutschlands zeigt endlich seine volle Wirkung“, sagt der SPD-Politiker Daniel Buchholz, der das Gesetz maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. „Die Zahl der Spielhallen in Berlin geht stärker zurück als jemals erwartet.“ Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass etwa 50 bis 60 Prozent der Glücksspieleinrichtungen bestehen bleiben. Das ist nun nicht der Fall. „Das ist eine sensationelle Nachricht für die Berliner Kieze und hilft uns im Kampf gegen die Spielsucht“, sagt Buchholz.

Berlin hat strengstes Spielhallengesetz in Deutschland

Berlin hatte 2011 das strengste Spielhallengesetz Deutschlands verabschiedet, nachdem die Zahl der Spielhallen rasant gestiegen war. Nach der Liberalisierung des Glücksspielstaatsvertrages auf Druck der Europäischen Union hatten die Gewerbeämter keine Grundlage mehr, neu eröffnende Spielhallen zu verbieten. Durch die massive Zunahme gerieten manche Kieze in Schieflage, der Einzelhandel wurde zerstört, illegale Aktivitäten im Umfeld von Mehrfachstandorten nahmen zu.

Im März 2016 verschärfte Berlin das Spielhallengesetz noch einmal. Nach einer fünfjährigen Übergangsfrist und richterlichen Bestätigungen bis zum Bundesverfassungsgericht greift das Gesetz jetzt vollständig. „Mehrfach-komplexe und von Spielhallen geprägte Straßenzüge verschwinden aus dem Stadtbild, Berlin ist wieder ein Stück lebenswerter“, sagt der Spandauer Buchholz. Vor allem in seinem Heimatbezirk, Mitte und Neukölln hatte sich die Flut von neuen Spielhallen negativ auf das Zusammenleben ausgewirkt.

Den größten Rückgang verzeichnet der Bezirk Mitte. Vorn ursprünglich 147 Spielhallen bleiben nun 23 übrig (minus 84,4 Prozent), gefolgt von Reinickendorf. Hier wird es am Ende nur noch fünf Glücksspielhallen geben (Rückgang: minus 83,3 Prozent). In Steglitz-Zehlendorf sind es sogar nur drei. Die meisten bleiben demnach nach Mitte (23) in Charlottenburg-Wilmersdorf (16), Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau bestehen (jeweils 13). In Tempelhof-Schöneberg sind es zehn, in Neukölln neun.

Der Auswahl war ein kompliziertes Verfahren vorausgegangen. Nachdem alle Lizenzen 2016 ausliefen, konnten sich Betreiber neu bewerben. Es folgte eine Eignungsprüfung, danach wurde die Einhaltung von Abstandsregeln geprüft. Es ist nur noch eine Spielhalle pro Gebäude erlaubt, es muss ein Mindestabstand von 500 Metern zur nächsten Halle und von 200 Metern zu Oberschulen eingehalten werden. Außerdem gibt es verbindliche Schließzeiten von 3 bis 11 Uhr, und pro Halle dürfen maximal acht Spielautomaten (früher zwölf) aufgestellt werden.

Die Vorgaben sehen zudem vor, die kostenlose Abgabe von Speisen und Getränken zu verbieten. Die Hallen dürfen auch keine auffällige Reklame an der Außenwand installieren.

Automatenwirtschaft befürchtet Anwachsen des illegalen Glücksspiels

Zum Schluss führte das Berliner Landesamt für Statistik im Auftrag der Wirtschaftsverwaltung eine komplizierte Berechnung durch. Es ging um die Frage, wie viele Spielhallen nach Einhaltung aller Vorgaben maximal in der Stadt bestehen bleiben dürfen. Diese Berechnung ist jetzt beendet und kam zu dem Ergebnis, dass es maximal 120 sind.

Die Deutsche Automatenwirtschaft kritisiert das Vorgehen des Berliner Senates gegen die Spielhallen. Sie befürchtet, dass mit der Zurückdrängung der legalen Einrichtungen das illegale Glücksspiel unkontrolliert wächst.

Der Senat plant dagegen weitere Schritte gegen das Glücksspiel in der Stadt. Nach den Spielhallen sollen nun die Sportwettbüros aus dem Stadtbild verschwinden. Dazu plant der Senat ein ähnlich scharfes Gesetz wie gegen Spielhallen.

Mehr zum Thema:

So gehen Spielhallen mit den Hygieneregeln um

Erste Wettbüros müssen bis September schließen

Weniger Spielhallen in Berlin: Gesetz entfaltet Wirkung