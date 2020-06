Großer Andrang in den Berliner Freibädern

Bilanz des Wochenendes: Einlasstopp am Müggelsee, viel Andrang in Tegel und Wedding und eine Wiederbelebung.

Berlin. In Tegel bot sich am Wochenende ein kurioses Bild: Während das bei den Berlinern beliebte Strandbad Tegel derzeit geschlossen ist, drängen sich nur wenige Meter weiter die Badegäste an der freien Badestelle dicht an dicht, um im Tegeler See schwimmen und sich abkühlen zu können. Und das, obwohl es dort im Gegensatz zu den Schwimmbädern weder Toiletten noch einen Imbiss gibt. Auch Bademeister sind dort meist nicht im Einsatz. Wie es aussieht, wird sich dieses Bild aber noch öfter wiederholen.

Obwohl der Reinickendorfer CDU-Bezirksverordnete Felix Schönebeck gemeinsam mit dem Abgeordneten und Parteifreund Tim-Christopher Zeelen seit Jahren die Öffnung des Strandbades fordert, werden die Tore auch in diesem Jahr geschlossen bleiben – und das, obwohl vermutlich in diesem Sommer wegen der Corona-Krise noch mehr Menschen zu den Berliner Badestränden fahren. Schönebeck hatte bereits vor zwei Jahren mit zwei Mitstreitern ein Konzept entwickelt, wie der Badebetrieb mit einfachen Mitteln aufrecht erhalten werden kann – Manuel Antony würde mit seiner Firma die Reinigung des Strandbades sowie die Leerung der Mülleimer übernehmen, Friedrich Winter zwei mobile WC-Anlagen bereitstellen. Der Plan ging allerdings nicht auf, die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) untersagten das Vorhaben.

Vier Tage vor dem Baden im Humboldthain Tickets kaufen

Zwar wurde 2018 ein Interessenbekundungsverfahren der Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) gestartet, ein neuer Betreiber wurde bislang aber nicht verkündet. Doch obwohl das bei den Reinickendorfern sehr beliebte Strandbad geschlossen ist, haben es sich diesen Sonnabend einige Badegäste auf der Fläche des Tegeler Bads gemütlich gemacht. Immer wieder kommt es vor, dass Eindringlinge am stillgelegten Gelände mit Booten anlegen oder herüberschwimmen.

Auch die anderen Strandbäder der Stadt waren sehr gut besucht. Am Strandbad Müggelsee war der Andrang sogar so groß, dass am Sonnabendnachmittag niemand mehr Einlass bekam, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Das Bad drohte demnach „vor Besuchenden wortwörtlich überzulaufen“. Vor dem Freibad Plötzensee bildete sich eine mehrere hundert Meter lange Schlange, wie die Berliner CDU-Politikerin Hildegard Bentele auf Twitter schrieb – und um in das Freibad Humboldthain zu kommen, hätte sie vier Tage vorher Tickets kaufen müssen – was sie nicht gemacht hat. „Ich war blauäugig“, schrieb sie. Nach einer Stunde Fahrt durch die Stadt sei sie „mit zwei frustrierten kleinen Kindern“ wieder nach Hause gefahren.

War ich blauäugig! Hunderte Meter Schlange vor Freibad #Plötzensee, 4 Tage vorher online-Buchung Freibad #Humboldthain. Bin nach 1 Stunde Fahrt durch die Stadt mit zwei frustrierten kleinen Kindern wieder zuhause. Hat jemand Geheimtipps wo man baden kann? #Coronasommer #Berlin — Hildegard Bentele (@hildebentele) June 27, 2020

Auch das Strandbad Wannsee war am Wochenende ausgebucht, teilte ein Sprecher der Berliner Bäder-Betriebe mit. Wegen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind die Freibäder tagsüber nicht durchgehend geöffnet. Wer eine Abkühlung sucht, muss sich vorab im Internet auf der Seite der Bäder-Betriebe für bestimmte Zeitfenster anmelden. Dazwischen werden die Bäder geschlossen und die Anlagen zum Teil desinfiziert. Viele Duschen und Umkleiden sowie Spielplätze, Rutschen und Sprungtürme sind nicht geöffnet. Wegen der begrenzten Besucherkontingente waren zuletzt viele mögliche Badetermine schnell ausgebucht. An diesem Verfahren wird sich vorerst nichts ändern.

In Lübars kauft man Karten spontan an der Kasse

Aber es gibt Ausnahmen – wie das Strandbad Lübars. Wegen der großen Fläche von 40.000 Quadratmetern können die Abstandsregeln hier problemlos eingehalten werden – entweder auf der Wiese oder in einem der Strandkörbe. Anders als in Schwimmbädern muss in Lübars auch kein Ticket online gebucht werden. Karten kauft man spontan an der Kasse. Gerutscht und gesprungen werden darf im Übrigen auch. Der Sprungturm ist immer für jeweils eine Person zugänglich. In den Sommerferien ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Gereinigt und desinfiziert wird mehrfach während des Badebetriebs, eine Schließung dafür gibt es nicht.

Ab dem 3. Juli kommt noch eine Badegelegenheit hinzu. Das privat betriebene Strandbad Weißensee öffnet wieder. Das ist dann von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet – in der einstündigen Pause wird gereinigt und desinfiziert. Auch hier muss kein Online-Ticket gekauft werden.

Unfallfrei blieb das Wochenende allerdings nicht: Am Weißen See musste am Sonnabend gegen 21.40 Uhr ein Mann reanimiert werden, nachdem er rund 14 Minuten unter Wasser war. Badegäste zogen den Mann an Land. Ein Notarzt reanimierte ihn, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun den Hintergrund des Badeunfalls.