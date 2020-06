Experten-Telefon zum Thema Arbeit und Corona

Die Arbeitslosigkeit steigt in Folge der Corona-Krise auch in Berlin stark an. Welche Rechte, Pflichten und Möglichkeiten gibt es für Betroffene - darüber gibt das Experten-Telefon der Berliner Morgenpost in Zusammenarbeit mit dem Berliner Anwaltsverein Auskunft.

Berlin. Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft in Berlin besonders hart. Die Zahl der Arbeitslosen in der Hauptstadt stieg im Mai deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt auf 200.641 Personen. Das entspricht 47.200 mehr Arbeitslosen als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. In Brandenburg lag das Plus mit zehn Prozent erheblich niedriger. Damit hat die Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt erstmals seit 2009 wieder deutlich zugenommen, die Arbeitslosenquote kletterte im Mai auf zehn Prozent – und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.

Zusammen mit dem Berliner Anwaltsverein veranstaltet die Berliner Morgenpost deshalb am kommenden Sonnabend eine Telefonaktion. Betroffene und Interessierte können sich über arbeitsrechtliche Fragen in der Corona-Krise informieren. Drei Fachanwälte für Arbeit beantworten die Fragen der Leser zwischen 12 und 14 Uhr. „Die Verunsicherung bei Arbeitnehmern, aber auch Arbeitgebern ist in dieser Corona-Zeit sehr groß“, sagt die Vizepräsidentin des Berliner Anwaltsvereins, Claudia Frank, die als eine der drei Experten für Auskünfte zur Verfügung steht. „Kurzarbeitergeld, Homeoffice oder auch Steuerentlastungen und Senkung der Mehrwertsteuer sind Themen, mit denen sich bisher niemand auseinandersetzen musste.“ Zahlreiche neue Gesetze würden die Verunsicherung verstärken. „Viele haben irgendwo, irgendetwas gehört, gelesen oder aufgeschnappt und wissen oft nicht, was wirklich gilt, welche Rechte und Pflichten bestehen“, sagt Frank. Diese Fragen gelte es zu beantworten.

Claudia Frank, Kanzlei Probandt in Schmargendorf. Schwerpunkte: Individual- und kollektives Arbeitsrecht, Einkommens- und Umsatzsteuerrecht, Sozialabgabenrecht.

Foto: Privat

Zwar kehren immer mehr Menschen an ihren Arbeitsplatz zurück, aber Branchen wie die Gastronomie oder Hotellerie leiden weiter massiv unter den Corona-Beschränkungen. Elf Millionen Touristen begrüßte Berlin im vergangenen Jahr, in diesem Jahr wird es nur ein Bruchteil davon sein. Die Umsätze vieler Unternehmen brachen ein und erholen sich – wenn überhaupt – nur langsam. Welche Möglichkeiten haben Arbeitgeber, die Kosten zu verringern, können Arbeitnehmer darauf setzen, dass ihr Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld aufstockt? Auch das sind Fragen, die bei der Telefonaktion sicher zur Sprache kommen werden.

Da Berlin traditionell über weniger Industriearbeitsplätze, dafür aber über einen hohen Dienstleistungsanteil in der Arbeitnehmerschaft verfügt, sind hier viele Arbeitsplätze unsicher. Aber auch der Einzelhandel und die Industrie klagen weiter über fehlende Umsätze und ausbleibende Aufträge. „Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren am Arbeitsmarkt“, sagt Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Linke). Das zeige die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und der Zahlen zur Kurzarbeit. „Jetzt geht es darum, die Folgen der Krise möglichst abzumildern.“

Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber stellen sich weitere Fragen rund um ihren Arbeitsplatz und ihre Beschäftigung. Welche Rechte und Pflichten bestehen im Homeoffice, dürfen Arbeitgeber die Arbeitssituation zu Hause überprüfen, die Angestellten zum Erscheinen im Großraumbüro zwingen oder Zwangsurlaube anordnen, damit nicht alle Beschäftigten ihren Jahresurlaub am Ende des Jahres nehmen?

Selbstständige und Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, fragen sich, welche Ansprüche sie haben, ob und wo sie Corona-Hilfen beantragen können. Der Senat stellt zahlreiche Angebote für Arbeitslose bereit, durch öffentliche Arbeit, Umschulungen und Ausbildungen, den Weg zurück in Arbeit zu finden – aber welche Angebote sind unter welchen Umständen für die jeweilige Person geeignet?

Christina Stogov von der Kanzlei Härting in Mitte. Arbeitsschwerpunkte: Individual- und Kollektivarbeitsrecht, Fremdpersonaleinsatz, Arbeitgebervertretung.

Foto: Privat

Solo-Selbstständige, die unmittelbar vom Ausbruch der Corona-Krise betroffen waren und über keine Rücklagen verfügen, hat es besonders schwer getroffen. 5500 Haushalte seien im Laufe des Aprils in die Grundsicherung gegangen und bekommen jetzt Hartz IV, meldete die Bundesagentur für Arbeit. Dabei handele es sich vor allem um Solo-Selbstständige, die nicht arbeitslosenversichert waren, und um Personen, die Kurzarbeitergeld aufstocken müssen. Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion wies zuletzt darauf hin, dass die Grundsicherung auch eine Art „Schutzschirm“ für Selbstständige, Freiberufler oder Künstler darstelle. Denn seit Beginn der Krise verzichten die Jobcenter darauf, die Vermögensverhältnisse von Antragstellern zu prüfen und übernehmen auch solche Mieten, die über den sonst üblichen Obergrenzen liegen.

Besonders große Sorgen macht Becking der Ausbildungsmarkt. Infolge der Krise ist die Zahl der für den kommenden Herbst gemeldeten Ausbildungsplätze eingebrochen. Das Minus liegt bei mehr als elf Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres – das entspricht 1600 gemeldete Stellen weniger. Becking rief Unternehmen, Politik und Verbände auf, rechtzeitig gegenzusteuern. Sollte sich dieser Trend verstetigen, hätte das gravierende Auswirkungen auf die künftige Jugendarbeitslosigkeit, warnte Becking.

Aber auch bestehende Ausbildungsverträge sind in Gefahr. In manchen Branchen lässt sich eine geregelte Ausbildung kaum fortführen, weil sich Lerninhalte wegen der Hygiene- und Abstandsregeln nur schwer vermitteln lassen. Aber auch Weiterbildungs- und Qualifizierungskurse können derzeit keinen Beitrag dazu leisten, den Menschen weiterzuhelfen und die Statistik zu verbessern. Denn bei den Bildungsträgern sei der Betrieb wie in den Schulen heruntergefahren worden, so Becking.

Telefonnummern

Josef Toma ist Fachanwalt für Arbeitsrecht mit Kanzlei am Wittenbergplatz. Seine Arbeitsschwerpunkte: Individuelles Arbeitsrecht und Betriebsverfassungsrecht.

Foto: Privat

Betroffene können sich bei der Telefonaktion des Anwaltsvereins und der Morgenpost über arbeitsrechtliche Fragen in der Corona-Krise informieren. Unter diesen Telefonnummern sind die Experten am Sonnabend, 27. Juni, von 12 bis 14 Uhr zu erreichen:

(030) 8872-77817

(030) 8872-77816

(030) 8872-77815