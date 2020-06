Mitarbeiter protestieren: „Berlin braucht das Warenhaus“

Hunderte Mitarbeiter und Kunden von Karstadt demonstrieren an der Müllerstraße und bilden eine Menschenkette.

Berlin . Der Ruf kam laut und mit Wucht: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Arbeit klaut!“ Etliche Karstadt-Mitarbeiter riefen diesen Satz am Freitag, Punkt 12 Uhr. Sie protestierten mit Transparenten und Plakaten vor dem Personaleingang der Karstadt-Filiale an der Müllerstraße in Wedding.