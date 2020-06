Ferienspaß für Kinder von krebskranken Eltern

Berlin. Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist, haben es in Zeiten von Corona besonders schwer. Ihre ohnehin schon schwierige Situation wird durch die Maßnahmen gegen die Pandemie verschärft. Viele spüren auch die finanziellen Auswirkungen der Krise. Um diesen Familien zu helfen, hat die Krebsstiftung Berlin zum Ferienstart das Projekt „Familienzeit“ neu aufgesetzt.

Ab sofort verteilt die Krebsstiftung unbürokratisch und kostenlos Erlebnispakete an Familien mit Krebs. Die betroffenen Familien können zwischen den Aktivitäten Hausboot, Erlebnishof und Tierpark/Zoo wählen. Jedes der drei Pakete beinhaltet den Eintritt oder das Entgelt für die Aktivität im Freien sowie ein gemeinsames Essen und Taschengeld.

Voraussetzungen für den Bezug sind, dass ein Elternteil aktuell an Krebs erkrankt ist und in Berlin lebt. Familien, in denen ein Elternteil kürzlich verstorben ist, werden ebenfalls gefördert.

Zuversicht in der Krise vermitteln

„Wir wollen betroffenen Familien in der Krise helfen und ihnen Zeit zum Durchatmen und Auftanken schenken.“, sagt Barbara Kempf, seit April Geschäftsführerin der Krebsstiftung Berlin. „Für Kinder aus krebsbelasteten Familien sind schöne Auszeiten essenziell. Diese Zeiten bilden Gegengewichte zu den Veränderungen und Beschwerlichkeiten des Alltags. Besonders in den Zeiten der Krise ist es wichtig, Gegengewichte zu schaffen und Kindern ein Gefühl von Zuversicht zu vermitteln “, erklärt Barbara Kempf.

Um bei der Aktion Familienzeit dabei zu sein, genügt ein Anruf in der Geschäftsstelle der Krebsstiftung Berlin. Nach einem persönlichen Gespräch mit der Familie werden die Pakete ausgegeben – auch individuelle Wünsche können erfüllt werden. Wichtig ist, dass das gemeinsame Erlebnis die Krankheit und den Alltag einen Tag lang vergessen lässt. Kontakt: 030 – 283 24 00.

Krebsstiftung Berlin unterstützt die Berliner Krebsgesellschaft

Die Krebsstiftung Berlin: Um die Arbeit der Berliner Krebsgesellschaft nachhaltig abzusichern, hat der Verein im Dezember 2012 die Krebsstiftung Berlin gegründet. Sie unterstützt die Berliner Krebsgesellschaft mit zusätzlichen Geldern – bei gleichen Zielen: mehr Lebensqualität und höhere Heilungschancen nach der Diagnose Krebs.