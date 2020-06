Besetzung im Tagebau Jänschwalde: Förderbrücke steht still

Jänschwalde. Nach der Besetzung eines Eimerkettenbaggers am frühen Freitagmorgen im Braunkohle-Tagebaus Jänschwalde in Brandenburg steht die Förderbrücke still. "Aus Sicherheitsgründen kann nicht weiter Abraum gefördert werden", sagte Thoralf Schirmer, Sprecher des Tagebaubetreibers LEAG, auf Anfrage. Die bereits freigelegte Kohle unter der Förderbrücke könne aber über ein separates Förderband geborgen und abtransportiert werden. "Die Versorgung des Kraftwerkes Jänschwalde mit Kohle ist derzeit nicht beeinträchtigt", sagte er. Die Besetzer seien aufgefordert worden, den etwa 40 Meter hohen Kran auf dem Bagger zu verlassen. Die Höhenrettung sei in Bereitschaft.

Mit ihrer Aktion wollen die Besetzer gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung protestieren und die sofortige Abschaltung von Kohlekraftwerken fordern. "Sie werden die Kohleinfrastruktur so lange besetzen, wie das möglich ist", kündigte die Sprecherin von "Ende Gelände" an.