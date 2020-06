Carsten Schatz, neuer Vorsitzender der Linksfraktion, will ein BVG-Zwangsticket – aber es soll deutlich billiger sein.

Die Linken in Berlin sind für ein Zwangsticket für alle Berliner für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV). Allerdings lehnt die Fraktion im Abgeordnetenhaus den von den in einem Gutachten für die Koalitionsfraktionen vorgeschlagenen Preis in Höhe von 800 Euro im Jahr pro Ticket ab. Der neue Vorsitzende der Linksfraktion, Carsten Schatz, erklärt seine Vision im Interview mit der Morgenpost.