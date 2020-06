Antidiskriminierungsgesetz: Seehofer und Geisel einigen sich

Bundespolizisten sollen wieder in Berlin aushelfen. Keine Regressforderungen an den Bund oder auswärtige Beamte.

Der Streit um das Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz (LADG) scheint ausgestanden. Wie das Bundesinnenministerium und die Berliner Innenverwaltung am Donnerstag mitteilten, verständigten sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und sein Berliner Amtskollege Andreas Geisel (SPD) bereits am Mittwoch darauf, dass Berlin die Bundespolizei und deren Beamte in Folge von Diskriminierungen nach dem LADG nicht für Schadensersatzansprüche in Haftung nehmen wird. Dies gelte auch gegenüber den Bundesländern.