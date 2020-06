Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Berlin ausgegeben.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagmittag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter in Berlin ausgegeben. In der Warnung heißt es, das Gewitter ziehe von Südosten auf. Es gebe Starkregen mit Niederschlagsmengen um die 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h und Hagel. Die Warnung galt zunächst bis 14.30 Uhr. Amtliche Warnungen lagen auch für viele Teile Brandenburgs vor.