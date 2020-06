Foto: Travel-Stock-Image via www.imago-images.de

An heißen Tagen besonders begehrt: das Strandbad Müggelsee.

Am Wochenende wird es über 30 Grad heiß. Strandbäder sowie Biergärten erwarten einen großen Ansturm. Das gilt es zu beachten.

Wetter So bereitet sich Berlin auf Hitze und Gewitter vor

Ein Sprung ins kühle Nass, ein kaltes Getränk im Biergarten oder ein Sonnenbad im Park. Möglichkeiten gibt es viele, um sich in Berlin bei schönem Wetter die Zeit zu vertreiben. Passend dazu sollen die Temperaturen in der Hauptstadt an diesem Freitag und Sonnabend auf bis zu 31 Grad ansteigen. Schuld ist Hochdruckgebiet „Utz“, das Deutschland nach durchwachsenen Juniwochen die erste Hitzewelle des Jahres beschert.