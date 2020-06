Corona-Newsblog in Berlin: 8020 Infektionen, 212 Tote

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme des "U.S. National Institute of Health" zeigt das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2)

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin nachweislich 8020 Menschen infiziert. 212 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 7032 Patienten gelten als genesen.

Maskenpflicht, Bußgelder, Lockerungen, Untersuchungsstellen: Die wichtigsten Informationen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin

▶ Wegen Corona: Viele Berliner verzichten auf Sommerurlaub

▶ Chef der Krankenhausgesellschaft zur "Helden-Prämie": „Beschäftigte sind empört über die Nicht-Beachtung“

10.26 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog

6.15 Uhr: Trotz Corona: Anti-Rassismus-Demonstration und CSD-Zug am Samstag

Am Samstag sind mehrere Demonstrationen in Berlin angemeldet. Ab 12 Uhr soll die Demonstration gegen die Diskriminierung und für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen am Nollendorfplatz in Schöneberg beginnen. Der CSD-Zug führt dann mit dem Motto „Berlin Pride 2020“ über die Potsdamer Straße, Wilhelmstraße, Unter den Linden zum Alexanderplatz.

Zu der Anti-Rassimus-Kundgebung am Großen Stern mit dem Motto „Black Lives Matter“ (12.30 Uhr) sind 1500 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. Außerdem gibt es erneut einen Auto-Korso gegen die Corona-Regeln quer durch die Stadt sowie ab 15 Uhr ein Hiphop-Festival in der Parkaue in Lichtenberg.

6.01 Uhr: Corona-Effekt: Im Mai deutlich weniger Krankmeldungen

Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie haben nach einer Analyse der Krankenkasse AOK Nordost in diesem Jahr einen Achterbahn-Effekt auf Krankmeldungen gehabt. Schnellten die Zahlen für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von Mitte März bis Mitte April weit über den Durchschnitt in die Höhe, fielen sie im Mai weit unter die üblichen Mittelwerte. Soziale Distanz habe damit nicht allein die Ausbreitung des Coronavirus stark eingedämmt, sondern auch andere Infektionskrankheiten in Schach gehalten, folgert die Kasse.

+++ Mittwoch, 24. Juni 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News des Tages in Berlin

▶ Bewohner überfüllter Blocks sollen ins Hotel

19.45 Uhr: 46 neue Infektionen, eine Ampel weiterhin rot

In Berlin ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 212. Das teilte die Berliner Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. 46 neue Infektionen wurden bestätigt, 59 gab es am Tag zuvor. 776 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 802 waren es am Dienstag. 7032 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 35, vier Personen weniger als Dienstag. Insgesamt liegen 120 Menschen in Krankenhäusern, zehn weniger als Dienstag.

Die Berliner Corona-Ampel steht für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,32 auf Rot, da der Wert den dritten Tag in Folge über 1,2 liegt. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen weiterhin auf Grün.

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 828 (+1) 750 Friedrichshain-Kreuzberg 651 (0) 562 Lichtenberg 399 (+1) 342 Marzahn-Hellersdorf 451 (+4) 390 Mitte 1150 (+6) 1028 Neukölln 970 (+9) 800 Pankow 765 (+5) 693 Reinickendorf 627 (+4) 523 Spandau 427 (+2) 355 Steglitz-Zehlendorf 581 (0) 549 Tempelhof-Schöneberg 775 (+11) 688 Treptow-Köpenick 396 (+3) 352 Summe 8020 (+46) 7032

