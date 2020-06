"Pride Berlin"-Demo doch nicht vorzeitig beendet

Die Demonstration „Pride Berlin: Save our Community, Save our Pride“ gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen soll ein kleiner Ersatz sein für die wegen Corona abgesagte große Berliner CSD-Parade am 25.7.

Berlin. Die Ersatzdemonstration für die CSD-Parade, "Pride Berlin", ist am frühen Samstagnachmittag an ihrem offiziellen Endpunk am Alexanderplatz regulär beendet worden. Zwischenzeitlich hatte es geheißen, dass die Demo am Hackeschen Markt aufgelöst werden musste, weil der Veranstalter die Corona-Abstandsregeln nicht mehr durchsetzen konnte. Das bestätigte sich nicht.

Gegen 14 Uhr hatte die Spitze des Zuges den Alexanderplatz erreicht. Die Polizei wies nochmals auf die Einhaltung des Mindestabstandes hin.

Die Spitze der #berlinpride hat bereits den Endplatz in der Nähe des #Alex erreicht. Die Versammlungsleitung hat die Versammlung für beendet erklärt. Bitte achten Sie auch beim Verlassen des Ortes auf #Abstand. #b2706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 27, 2020

Mehr Teilnehmer als erwartet bei der "Pride Berlin"-Demo

Trotz des abgesagten Christopher Street Days (CSD) am 25. Juli war ein Demonstrationszug von Schwulen, Lesben und Transsexuellenzu einer Parade gestartet. Unter dem Motto „Pride Berlin: Save our Community, Save our Pride“ versammelten sich etwa 2500 Teilnehmer, wie die Polizei der Berliner Morgenpost sagte. Von den Veranstaltern angemeldet waren nur 1000 Menschen.

Die Demonstranten starteten ihren Zug am Mittag am Nollendorfplatz in Schöneberg. Danach zogen sie über über den Potsdamer Platz in Richtung Alexanderplatz. Die offizielle CSD-Parade mit Zehntausenden Demonstranten, diversen Partywagen und Hunderttausenden Zuschauern war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

In #Schöneberg/#Mitte wird demonstriert. Bis ca. 16:00 Uhr verläuft der Zug mit mehr als 1000 Teilnehmern vom Nollendorfplatz über Potsdamer Straße, Ebertstraße, Wilhelmstraße, Behrenstraße, Glinkastraße, Unter den Linden, und Karl-Liebknecht-Straße zum Alexanderplatz. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 27, 2020

Veranstalter und Polizei weisen auf Corona-Regeln hin

Bevor sich die Demo in Bewegung setzte, mahnten die Veranstalter, die Corona-Auflagen wie das Abstandsgebot von eineinhalb Metern und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu beachten. Auch die Polizei twitterte: „Denken Sie nicht nur an Sonnencreme, Sonnenbrille & viel Wasser, sondern bitte auch auf ausreichend Abstand zu anderen.“

Unsere 👮🏾‍♂️👮🏼‍♀️ werden heute nicht nur auf #MNS 😷 in den #Öffis achten, sondern auch verschiedene angemeldete Versammlungen in #Berlin schützen.

Denken Sie nicht nur an Sonnencreme, Sonnenbrille & viel Wasser, sondern bitte auch auf ausreichend Abstand zu anderen. #Danke #b2706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 27, 2020

Einige Demonstranten führten Regenbogenfahnen mit sich, und auf einem Transparent war zu lesen: „No freedom until we are all equal“ (Keine Freiheit, bis wir alle gleich sind).

„Save our community, save our pride. Stoppt sexuelle Apartheid“, forderten die Pride-Organisatoren auf Facebook. Im Mittelpunkt der Forderungen steht demnach die Situation der Schwulen, Lesben und Transsexuellen in Polen, Russland und der Ukraine sowie „die dramatische Lage der Berliner Szene/Community“.

Weniger Teilnehmer bei Anti-Rassimus-Kundgebung als erwartet

Weniger Demonstranten als erwartet versammelten sich am Großen Stern zur Anti-Rassismus-Kundgebung.

Foto: Andreas Gandzior

Am Samstag fand auch eine Kundgebung gegen Rassismus am Großen Stern statt. Zu der Veranstaltung am Großen Stern in Tiergarten waren unter dem Motto „Black Lives Matter“ 1500 Teilnehmer angemeldet. Am Mittag hatten sich jedoch weit weniger als 1000 Menschen versammelt, wie die Polizei der Berliner Morgenpost sagte. Bei beiden Demonstrationen waren insgesamt rund 750 Beamte im Einsatz.

In #Tiergarten Am Großen Stern findet bis ca. 15:30 Uhr eine #Kundgebung mit über 1000 erwarteten Teilnehmern statt. Verkehrsteilnehmer sollten den Großen Stern während dieser Zeit umfahren. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 27, 2020

Zuvor war davon ausgegangen worden, dass deutlich mehr Teilnehmer kommen würden. Im Internet hatten sich mehrere Tausend menschen zu der Kundgebung angemeldet. Anfang Juni hatten sich auf dem Alexanderplatz wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA 15.000 Menschen versammelt. Die Corona-Abstandsregeln wurden dabei nicht eingehalten.

Auch bei dieser Kundgebung wiesen Veranstalter und Polizei auf die Einhaltung der Hygieneregeln hin.

Da im Bereich des Großen Sterns weitere Personen die dortige Versammlung aufsuchen, wies die Versammlungsleitung nochmals auf die Einhaltung der Abstände hin. Bitte unterstützen Sie auch unsere 👮🏾‍♂️👮🏼‍♀️ & halten Sie Abstand. #Danke #b2706 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 27, 2020

Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtgebiet

Die BVG und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) teilten mit, dass im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sei. Buslinien wurden umgeleitet. Mehr Infos der BVG finden Sie auf Twitter.

Erneut Autokorso gegen die Corona-Regeln angekündigt

Am Samstagnachmittag gibt es außerdem erneut einen Auto-Korso gegen die Corona-Regeln quer durch die Stadt sowie ab 15 Uhr ein Hiphop-Festival in der Parkaue in Lichtenberg mit 1000 angemeldeten Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

