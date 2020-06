Am Samstag finden in Berlin mehrere Demos statt, darunter die CSD-Parade, die "Black Lives Matter"-Demo und ein Anti-Corona-Korso.

Trotz Corona CSD-Parade und Anti-Rassismus-Demonstration am Samstag

Berlin. Zwei größere Demonstrationen locken an diesem Wochenende erneut Tausende Menschen in Berlin auf die Straßen. Geplant sind am Samstag eine große Kundgebung gegen Rassismus auf dem Großen Stern sowie ein Zug der Schwulen- und Lesbenszene zum Christopher Street Day (CSD), wie die Polizei mitteilte. Bei beiden Veranstaltungen sollen die Teilnehmer laut Ankündigungen im Internet die Corona-Abstandsregeln beachten.

Zu der Anti-Rassimus-Kundgebung am Großen Stern mit dem Motto „Black Lives Matter“ (12.30 Uhr) sind 1500 Teilnehmer bei der Polizei angemeldet. Es ist aber nicht auszuschließen, dass deutlich mehr kommen. Anfang Juni hatten sich auf dem Alexanderplatz wegen der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA 15.000 Menschen versammelt.

CSD-Parade zieht vom Nollendorfplatz zum Alexanderplatz

Ab 12 Uhr soll die Demonstration gegen die Diskriminierung und für die Gleichberechtigung von Schwulen, Lesben und Transsexuellen am Nollendorfplatz in Schöneberg beginnen. Der CSD-Zug führt dann mit dem Motto „Berlin Pride 2020“ über die Potsdamer Straße, Wilhelmstraße, Unter den Linden zum Alexanderplatz. Angemeldet sind 1000 Menschen, aber auch hier könnten deutlich mehr kommen.

Die offizielle CSD-Parade mit vielen tausend Teilnehmern und diversen Partywagen hätte eigentlich am 25. Juli stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Veranstalter der neuen Demonstration wollten trotzdem auf die Straße. Der Schwerpunkt soll aber weniger auf dem Partygeschehen also sonst üblich. Wie groß und ausgelassen an so einem Tag demonstriert und gefeiert wird, lässt sich allerdings schwer vorhersagen.

Erneut Autokorso gegen die Corona-Regeln angekündigt

Am Samstag gibt es außerdem erneut einen Auto-Korso gegen die Corona-Regeln quer durch die Stadt sowie ab 15 Uhr ein Hiphop-Festival in der Parkaue in Lichtenberg mit 1000 angemeldeten Teilnehmern, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Bereits am Freitagnachmittag (17 Uhr) wollen zudem einige hundert Menschen auf dem Hermannplatz in Neukölln gegen Neonazis und die rechtsextremistischen Anschläge demonstrieren. Am Brandenburger Tor gibt es bereits ab dem Mittag eine Kundgebung mit dem Titel „Großveranstaltungsverbot“. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer.

