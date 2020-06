Karstadt Kaufhof in Berlin: Senat bittet Vermieter um Hilfe

Steht vor der Schließung: die Karstadt-Kaufhof-Filiale in den Gropius-Passagen in Neukölln.

Müller und Pop schreiben einen Brief an die Eigentümer bedrohter Standorte. Erste Immobilienfirmen stellen Mietminderung in Aussicht.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) haben sich mit einem Brief an die Vermieter der vor dem Aus stehenden Galeria-Karstadt-Kaufhof-Warenhäuser in Berlin gewandt. „Die Schließungspläne sind für die Beschäftigten dramatisch und wirken sich darüber hinaus negativ auf Berlin als Handelsstandort, aber auch die Berliner Wirtschaft in Gänze aus“, heißt es nach Informationen der Berliner Morgenpost darin. Müller und Pop bitten die Eigentümer der Immobilien um ein Gespräch, um in der „schwierigen Situation über mögliche Fortführungsperspektiven für den jeweiligen Standort und die Sicherung von Arbeitsplätzen zu beraten“.