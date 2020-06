Corona in Berlin: Bewohner überfüllter Blocks sollen ins Hotel

In Berlin werden ab Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Auf Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wird ein Bußgeld zukommen.

Die Infektionszahlen steigen in Berlin. Dicht belegte Wohnhäuser sind die neuen Hotspots. Dagegen will der Senat verstärkt vorgehen.

Berlin. An Berlins jüngstem Corona-Hotspot schien die Quarantäne am Mittwoch zu halten: Niemand verließ den grauen Plattenbau in der Nähe des Ostbahnhofes, wo das Gesundheitsamt mehr als 40 Neuinfektionen ermittelt hatte. Die Bewohner, mehrheitlich aus Südosteuropa, unterhielten sich über Fenster und Balkone hinweg. Die Zauntür zum Hinterhof, wo sich Sperrmüll stapelt, ist provisorisch mit Draht verschlossen. Das ist aber erst seit Neuestem so. Eine Nachbarin berichtete, viele Hausbewohner hätten lange die Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona-Infektionen missachtet. Auf dem Hof hätten große Treffen stattgefunden, die Bewohner hätten gegrillt, die Kinder miteinander gespielt.