Bewohner überfüllter Blocks sollen ins Hotel

In Berlin werden ab Samstag die Corona-Kontaktbeschränkungen aufgehoben. Auf Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen wird ein Bußgeld zukommen.

Die Infektionszahlen steigen in Berlin. Dicht belegte Wohnhäuser sind die neuen Hotspots. Dagegen will der Senat verstärkt vorgehen.

Berlin. Die steigenden Infektionszahlen in Berlin haben die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) alarmiert. In keinem anderen deutschen Bundesland gab es laut Robert-Koch-Institut gemessen an der Einwohnerzahl in den letzten sieben Tagen mehr Neuinfektionen als in Berlin. Unter den 15 am meisten betroffenen Landkreisen finden sich fünf Berliner Bezirke, nämlich Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg, Spandau, Mitte und Reinickendorf.