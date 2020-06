Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet sich am Grunde der Havel in der Nähe. Sie soll am Freitag entschärft werden.

Entschärfung Weltkriegsbombe in Potsdamer Innenstadt in Havel entdeckt

Potsdam. In der Potsdamer Innenstadt ist in der Havel eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der Sprengkörper sei bei einer systematischen Suche an der Spitze der Freundschaftsinsel und damit in der Nähe der Seniorenresidenz Heilig-Geist-Park am Grund des Flusses entdeckt worden, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Mittwoch.

Die Bombe soll am Freitag entschärft werden, wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Rande einer Pressekonferenz mitteilte. In der Sperrzone müssten wahrscheinlich drei Seniorenheime evakuiert werden, sagte Schubert.