Weltkriegsbombe in Potsdam wird Freitag entschärft

Potsdam. Wenn die Potsdamer und die Berufspendler den Namen Mike Schwitzke hören, wissen sie, dass sie mit Staus, Sperrungen und Umleitungen zu rechnen haben. Am Freitag wird das wieder der Fall sein. Denn auf Sprengmeister Mike Schwitzke und sein Team vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg wartet eine neue Herausforderung. Er muss eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Bauart entschärfen oder möglicherweise auch sprengen. Der Blindgänger wurde am Dienstag in der Havel nahe der Freundschaftsinsel gefunden. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wurde bei einer systematischen Suche in etwa drei Meter Tiefe gefunden.

Bombe in Potsdam: 13.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen

„Es ist eine außergewöhnliche Situation, da die Bombe unter Wasser im Schlamm liegt“, sagte Schwitzke am Mittwoch laut einer Mitteilung. Zunächst würden Taucher einen Aluminiumring über der Bombe absenken, damit der Blindgänger freigelegt und identifiziert werden könne. „Erst dann, wenn wir den Zünder und den Zustand der Bombe kennen, können wir entscheiden, ob entschärft werden kann oder gesprengt werden muss.“

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird am Freitagmorgen um den Fundort ein Sperrkreis von etwa 800 Metern Radius eingerichtet. Ungefähr 13.000 Menschen in der Innenstadt und dem Zentrum-Ost, die innerhalb des Sperrkreises leben, müssen diesen bis 8 Uhr verlassen haben. Die Beigeordnete für Ordnungsangelegenheiten, Brigitte Meier, appellierte an die Bürger, den Sperrkreis zügig zu verlassen, Abstände einzuhalten und außerhalb des Sperrkreises wenn möglich zu Hause zu bleiben.

Der Sperrbereich wird begrenzt durch die Humboldtbrücke, die Gutenbergstraße, Charlottenstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Schlossstraße. Im Süden verläuft die Sperrung durch die Leipziger Straße, Heinrich-Mann-Allee, Friedhofsgasse, Friedrich-Engels-Straße, die Nuthe, Friedrich-List-Straße und den Park Babelsberg. In dem Sperrgebiet befinden sich unter anderem der Hauptbahnhof, der Landtag, das Museum Barberini, das Potsdam-Museum, das Filmmuseum, drei Senioren-Einrichtungen, das Sport- und Freizeitbad „blu“, das Hotel Mercure sowie die Humboldtbrücke, die Lange Brücke und die Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Weltkriegsbombe in Potsdam: Entschärfung große Auswirkungen auf Verkehr

Die Entschärfung der Bombe wird am Freitag auch große Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt haben. Wegen der Sperrung des Hauptbahnhofes werden Regionalbahnen umgeleitet. Die S-Bahn beginnt und endet am S-Bahnhof Babelsberg, der Tram und Busverkehr wird während der Entschärfung unterbrochen. Für Autofahrer werden Umleitungen ausgeschildert.

Mehr als 400 Helferinnen und Helfer – unter anderem von Stadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, den freiwilligen Feuerwehren, der Bundes- und der Landespolizei – werden am Freitag im Einsatz sein. Sie werden den Sperrkreis räumen und absichern. Bereits am Donnerstag werden Mitarbeiter der Landeshauptstadt von 7 bis 19 Uhr unter der Hotline 0331-289 16 77 erreichbar sein. Am Freitag sind die Telefone ab 5 Uhr früh besetzt. Unter der Nummer gibt es alle wichtigen Informationen. Hier gibt es eine genaue Karte des Sperrkreises in Potsdam. Weitere Informationen zur Bombenentschärfung in Potsdam sind hier zu finden.