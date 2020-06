Potsdam: Bombe wird entschärft

An der Havel in Potsdam wird die Bergung der Bombe vorbereitet.

Die Weltkriegsbombe liegt in der Havel und muss gesprengt werden. Der Hauptbahnhof ist gesperrt, es gibt massive Verkehrsbehinderungen.

Blindgänger in Havel

Blindgänger in Havel Bombe in Potsdam wird unter Wasser gesprengt

Potsdam. Die Räumung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg führt in Potsdam zu großen Einschränkungen im Verkehr. Rund 13.000 Menschen in der Innenstadt und in einer nahen Hochhaussiedlung mussten bis 8 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Darunter sind auch drei Altenheime.



Die 250 Kilogramm schwere Bombe englischer Bauart, die bei einer systematischen Suche gefunden wurde, liegt an ungewöhnlicher Stelle: nämlich in drei Meter Tiefe im Schlamm der Havel. Die Sprengung unter Wasser bringt umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen mit sich. Eine Entschärfung oder ein Abtransport des Blindgängers war nicht möglich.



Bombe muss vor Ort gesprengt werden

Seit 7 Uhr wurde ein erster kleiner Sperrkreis um die Freundschaftsinsel errichtet, in dem das Team um Sprengmeister Mike Schwitzke Vorarbeiten leistete. In der ersten Phase senkten Taucher einen Aluminiumring über der Bombe ab, damit der Blindgänger freigelegt und überprüft werden konnte.

Sprengmeister Mikle Sxchwitzke leitet die Arbeiten.

Sprengmeister Mike Schwitzke hatte zunächst erklärt, dass die Fliegerbombe, die einen mechanischen Zünder hat, aus dem Wasser und Schlamm der Havel herausgeholt werden solle, um an Land unschädlich gemacht zu werden. Das war jedoch nicht möglich, nun muss die Bombe kontrolliert unter Wasser gesprengt werden.

Über der Fundstelle bauen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) ein Strohfloß, um die Detonation bei der Sprengung abzumildern.

Potsdamer Hauptbahnhof und Brücken gesperrt

Viele Gebäude mussten geräumt werden, darunter Museen, mehrere Ministerien, der Landtag, die Staatskanzlei und fünf Kindertagesstätten. Der Hauptbahnhof und auch die üblicherweise stark befahrenen Verbindungen Lange Brücke und Humboldtbrücke sind seit 8 Uhr gesperrt, die Freundschaftsinsel in unmittelbarer Nähe der Bombe ist bereits seit 6 Uhr nicht mehr zugänglich.

Polizisten überwachen am Potsdamer Hauptbahnhof die Evakuierung.

Die Evakuierung laufe bisher reibungslos, sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost vor Ort. Mehr als 400 Helferinnen und Helfer – unter anderem von Stadt Potsdam, der Berufsfeuerwehr, den freiwilligen Feuerwehren, der Bundes- und der Landespolizei – sind im Einsatz.

Das Klinikum Ernst von Bergmann - das größte Potsdamer Krankenhaus - liegt am Rande des Sperrkreises von 800 Meter Radius, muss den Angaben der Stadt zufolge nicht geräumt werden.

Gegen 8.30 Uhr wurde der Sperrkreis von Polizisten durchkämmt, in der Innenstadtbereich waren noch zahlreiche Fußgänger unterwegs. Von Seiten der Stadt hofft man bis 9 Uhr auf eine komplette Räumung des Sperrkreises.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Bahnfahrer müssen sich auf Einschränkungen zwischen 8 und 16 Uhr einstellen, wie die Deutsche Bahn ankündigte. Bis 10 Uhr fahren Züge in Potsdam Hauptbahnhof ohne Halt durch, danach werde der Zugverkehr vorerst eingestellt. Der Regionalexpress 1 wird über Golm umgeleitet, die Regionalbahn 20 von und nach Werder/Havel. Die Regionalbahn 21/22 fällt zwischen Potsdam Park Sanssouci und Griebnitzsee aus, die Regionalbahn 22 wird von und nach Potsdam Sanssouci umgeleitet.

Die S-Bahn-Linie S7 startet und endet am S-Bahnhof Babelsberg. Auf der Strecke Golm - Potsdam Park Sanssouci - Potsdam-Charlottenhof sollen ersatzweise Busse fahren. Der Straßenbahnverkehr wird unterbrochen. Autofahrer aus Richtung Süden werden über die Autobahn A10 nach Potsdam-Nord umgeleitet.

Laut Deutsche Bahn sind folgende Linien von der Bombenentschärfung betroffen:



RE 1: Umleitung über Golm

Umleitung über Golm RB 20: Umleitung von/nach Werder (Havel)

Umleitung von/nach Werder (Havel) RB 21/22 : fällt aus zwischen Potsdam Park Sanssouci und Griebnitzsee

: fällt aus zwischen Potsdam Park Sanssouci und Griebnitzsee RB 22: Umleitung von/nach Potsdam Sanssouci

Umleitung von/nach Potsdam Sanssouci S7: startet und endet am S-Bahnhof Babelsberg (letzter durchfahrender Zug bis Potsdam Hbf ab Ahrensfelde um 6.41 Uhr, letzter abfahrender Zug ab Potsdam Hbf um 9.14 Uhr)

startet und endet am S-Bahnhof Babelsberg (letzter durchfahrender Zug bis Potsdam Hbf ab Ahrensfelde um 6.41 Uhr, letzter abfahrender Zug ab Potsdam Hbf um 9.14 Uhr) Ein Busersatzverkehr fährt auf der Strecke: Golm-Potsdam Park Sanssouci-Potsdam-Charlottenhof

Ab 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr kommt es zu folgenden Einschränkungen auf der Linie S7:

kein Zugverkehr zwischen Babelsberg und Potsdam Hbf

letzter durchfahrender Zug nach Potsdam Hbf: Ahrensfelde ab 6:41 Uhr > Potsdam Hbf an 7:52 Uhr

letzter durchfahrender Zug nach Ahrensfelde: Potsdam Hbf ab 8:01 Uhr > Ahrensfelde an 9:14 Uhr

Zwischen Ahrensfelde und Babelsberg fahren die Züge der Linie S7 planmäßig.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wegen der Lage der Bahnhöfe im Sperrkreis nicht angeboten werden.

