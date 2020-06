Wetter in Berlin 31 Grad! In Berlin und Brandenburg wird es heiß

Berlin . Berlin und Brandenburg könnten zum Wochenende hin die 30-Grad-Marke knacken: Am Freitag und Samstag sollen es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 31 Grad heiß werden.

Für den Donnerstag kündigen die Wetterexperten zunächst teils heiteres, teils stark bewölktes Wetter an - mancherorts kann es sogar ein wenig Regen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 29 Grad. Das Thermometer kann im Westen und Südwesten Deutschlands örtlich sogar 32 Grad zeigen.

Wärmegewitter mit Starkregen möglich

Am Freitag soll es neben einigen Quellwolken viel Sonne geben. Am Nachmittag und am Abend seien den Prognosen der Meteorologen zufolge örtliche Schauer oder auch lokale Wärmegewitter mit Starkregen möglich. Die Wetterlage soll sich am Samstag im Vergleich zum Vortag laut DWD kaum ändern.

