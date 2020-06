Fußgängerin tödlich erfasst: Prozess gegen Lkw-Fahrer

Berlin. Nach dem Tod einer 23 Jahre alten Fußgängerin in Berlin-Schöneberg steht ein Lkw-Fahrer heute vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der 61-Jährige soll die junge Passantin im August 2018 mit seinem Lastwagen beim Rechtsabbiegen von der Dominicusstraße in die Hauptstraße übersehen und überrollt haben. Die 23-Jährige war noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte die Fußgängerin bei entsprechender Aufmerksamkeit rechtzeitig hätte wahrnehmen können und müssen. Für den Prozess wegen fahrlässiger Tötung ist bislang ein Verhandlungstag vorgesehen.

( dpa )