Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigt die Entscheidungen der Bundesregierung in der Corona-Krise - und hat noch viel vor.

Berlin. Es ist fast wie in normalen Zeiten, aber eben nur fast: Vor der Corona-Krise lud der einflussreiche Verband Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) regelmäßig zu Frühstücksrunden mit wichtigen Politikern und Wirtschaftsvertretern, in Corona-Zeiten fielen die Veranstaltungen natürlich aus. Am gestrigen Dienstagmorgen um 8.30 Uhr lud der VBKI nun wieder ein – zur virtuellen Morgenrunde mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).