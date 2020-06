Sommerferien 2020: ADAC warnt zum Ferienbeginn vor Staus

Am Donnerstag starten unter anderem in Berlin die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit Staus.

Am Donnerstag beginnen in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Der ADAC rechnet mit Staus auf den Autobahnen, weil auch Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in die Ferien starten. Zusätzlich seien Urlauber aus Skandinavien, vor allem aus Dänemark in Richtung Meer oder Süden unterwegs.

Eine erste Reisewelle sieht der ADAC bereits ab Mittwochnachmittag, mit einer zweiten müsse ab dem frühen Freitagnachmittag gerechnet werden. Es werde empfohlen, die Fahrt entweder auf die frühen Morgenstunden oder den Abend ab 19 Uhr zu verlegen. Auch der Nachmittag des Sonnabend eigne sich gut, um die Reise in den Urlaub stressfreier anzutreten.

Wegen der Corona-Krise rechnet der ADAC damit, dass deutlich mehr Deutsche Urlaub im eigenen Land oder in direkt angrenzenden Nachbarländern machen werden – und dass sie dabei mehr das Auto als den Flieger nutzen werden. Es sei allerdings fraglich, ob die Straßen deutlich stärker belastet würden als in den Vorjahren, weil viele Deutsche in ihrem Urlaub wahrscheinlich auf Tagesausflüge und spontane Kurztrips setzen würden.

Den meisten Verkehr erwartet der ADAC auf den Strecken Richtung Nord- und Ostsee (A11, A19, A24) und in Richtung Süden (A9, A13). Auf dem Berliner Ring (A10) gebe es zudem zahlreiche Baustellen.

Baustellen mit Staugefahr:

• A10/A24 – nördlicher Berliner Ring zwischen Dreieck Pankow und Havelland und weiter auf der A24 über Neuruppin bis Raststätte Walsleben-West Einschränkungen durch zahlreiche Bauabschnitte auf einer Strecke von rund 70 Kilometern

• A10 – östlicher Berliner Ring zwischen Rüdersdorf und Freienbrink weniger Fahrstreifen wegen Fahrbahnerneuerung

• A10 – südlicher Berliner Ring zwischen Rangsdorf und Ludwigsfelde-West Einschränkungen durch Bauarbeiten

• A2 – zwischen Anschlussstelle Brandenburg/Havel und Lehnin Bauarbeiten

• A15 – zwischen Cottbus-West und Vetschau nur ein Fahrstreifen in beiden Richtungen