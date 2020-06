„Unsere Gewässer sind keine Müllkippe“

Drei Preisträger am Checkpoint Charlie: Aliya, Vincent (4. Platz) und Levi (v.l.) zeigen ihre Plakate – mit dabei Christine Richter, Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Wall-Geschäftsführer Patrick Möller (hinten links) und Zoodirektor Andreas Knieriem, die die Kinder am Montag auszeichneten und auch kleine Geschenke dabei hatten.

Berlin. Die Aufregung ist den Schülerinnen und Schülern anzusehen, als sie am Montagvormittag um 11 Uhr zum Checkpoint Charlie kommen. Sie wissen, dass sie beim diesjährigen Plakatwettbewerb des Vereins „wirBerlin“ einen Preis gewonnen haben – nur welchen?

In Corona-Zeiten ist alles ein bisschen anderes. Normalerweise wären 300 bis 400 Schülerinnen und Schüler am Alexanderplatz zusammengekommen, die Preisvergabe mitzuerleben. Ohne zu wissen, welche Schüler ausgezeichnet werden. Doch wegen der Pandemie sind an diesem Montag nur die Preisträger, ihre Eltern und die zuständigen Lehrer eingeladen, die Preisverleihung fand unter freiem Himmel, am Checkpoint Charlie, statt. Hier sind in diesen Tagen keine Touristen unterwegs, dafür steht dort ein „City Light Poster“ der Firma Wall, die, wie die Berliner Stadtreinigung, die PSD Bank Berlin-Brandenburg, Radio Paradiso, der Berliner Zoo und die Berliner Morgenpost, diesen Wettbewerb unterstützt.

In der Stechlinsee-Grundschule in Tempelhof-Schöneberg sind die Klassen 6a und 6b für ihr Plakatprojekt von Bezirksstadtrat Oliver Schworck ausgezeichnet worden – mit dabei Beate Ernst, Dieter Ernst und Anne Sebald (vorne v.l.) vom Verein „wirBerlin“.

Foto: Sergej Glanze

„Die Auswahl ist uns in diesem Jahr ganz besonders schwer gefallen“, sagte Beate Ernst, die Initiatorin von „wirBerlin“. Der Verein setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass sich die Berliner selbst für die Stadt engagieren, den Müll aufräumen und sich um ihre Umwelt kümmern. Beim jährlichen „Clean-up-Day“ organisiert der Verein kleine Gruppen, die dann Abfall in einer Parkanlage, auf einem Spielplatz oder rund um das Wohnquartier beseitigen.

Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) hat den bezirklichen Sonderpreis an Lucien aus der Klasse 4a der Grundschule am Brandwerder übergeben.

Foto: Maurizio Gambarini

Der Plakatwettbewerb für die Schülerinnen und Schüler fand in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs: „Haltet unsere Gewässer sauber!“ Die Schüler sollten sich dazu Gedanken machen – und dann ihre Botschaft an die Berliner senden. Obwohl wegen der Corona-Epidemie die Schulen geschlossen waren, haben wieder viele Berliner Schulen mitgemacht. „Mehr als 700 kunterbunte und aussagekräftige Botschaften aus allen Bezirken wurden eingesendet“, berichtete Beate Ernst. „Durch den Plakatwettbewerb fühlen sich die Kinder in ihrer Sorge um unsere Umwelt ernst genommen.“

1. Platz: Die zwölfjährige Azadeh Zeren von der Grundschule am Sandsteinweg in Neukölln hat den Wettbewerb gewonnen. Foto: WirBerlin

2. Platz: Die zehnjährige Aliya von der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule in Marzahn-Hellersdorf malte diesen Wal. Foto: WirBerlin

3. Preis: Die zehnjährige Lena von der Paul-Klee-Grundschule in Tempelhof-Schöneberg zeichnete dieses Plakat. Foto: WirBerlin

Sonderpreis der Berliner Morgenpost: Der zehnjährige Levi von der Grundschule am Weinmeisterhorn in Spandau gestaltete eine Collage. Foto: WirBerlin



Nachdem die Jury die schwierige Auswahl getroffen hat, gab es am Montag die Preise für die Kinder und Jugendlichen. Über den ersten Platz freute sich die zwölfjährige Azadeh Zeren von der Grundschule am Sandsteinweg in Neukölln. Ihr Plakat wird jetzt auf den Wall-City-Light-Postern in ganz Berlin gezeigt – und von Wall-Geschäftsführer Patrick Möller gab es noch einen neuen Laptop obendrauf. Vincent von der Grundschule am Weinmeisterhorn in Spandau kam auf Platz vier – und wurde von Laudator Andreas Knieriem, Direktor von Zoo und Tierpark, mit der ganzen Klasse ins Aquarium eingeladen. „Wenn es hoffentlich bald wieder öffnen darf“, sagte Knieriem. Für die Berliner Morgenpost übergab Chefredakteurin Christine Richter den Sonderpreis an den zehnjährigen Levi und seine Collage „Guten Appetit“. Die Klasse ist zum Redaktionsbesuch eingeladen, außerdem erhält seine Schule, ebenfalls die Grundschule am Weinmeisterhorn, 500 Euro wegen ihres großen Engagements.