Attilastraße: Neues Stadtquartier nimmt Formen an

Neues Stadtquartier: So sieht der erste Entwurf des neuen Wohnviertels an der Attila- Ecke Röblingstraße aus.

Mehr als 700 Wohnungen und Platz für Gewerbe soll das zehn Hektar große Viertel an der Attila- Ecke Röblingstraße in Tempelhof bieten.

Berlin. Auf dem derzeit noch ausschließlich für Gewerbe genutztem Areal zwischen der Bahntrasse der S-Bahnlinie S2 sowie Attila- und Röblingstraße in Tempelhof sollen in den nächsten Jahren mindestens 700 Wohnungen sowie Gewerbeflächen, darunter ein Handwerkerhaus, entstehen. Der private Investor Reinhold Semer will das zehn Hektar große Grundstück im Eigentum der RS GmbH und Co. Immobilien II KG, deren Gesellschafter Semer ist, zu einem völlig neuen Wohnquartier entwickeln. Im August dieses Jahres soll die frühzeitige Beteiligung öffentlicher Träger und der Bevölkerung beginnen, wie Semer im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss der BVV Tempelhof-Schöneberg erläuterte. Geplant ist, im kommenden Frühjahr den Bebauungsplan für Bürger öffentlich auszulegen.