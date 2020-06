Berliner Feuerwehr: Rund 200 Übergriffe gegen Einsatzkräfte

Die Berliner Feuerwehr stellt am Montag ihre Bilanz für 2019 vor. Auch Waldbrände und der Stromausfall in Köpenick werden zum Thema.

Berlin. Die Feuerwehr war zu einem Verkehrsunfall an der Brunnenstraße in Gesundbrunnen unterwegs. Dann stand ein Auto in zweiter Reihe und blockierte die Weiterfahrt. Der Einsatzleiter stieg aus, um den Fall zu klären. Da traf ihn eine Flasche am Kopf. Er verlor das Bewusstsein und musste mit Schnittwunden am Hinterkopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelte gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.