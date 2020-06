Galeria Karstadt Kaufhof: Wer die Vermieter der Häuser sind

Die Zukunft der Karstadt-Kaufhof-Häuser in Berlin ist auch am Montag im Roten Rathaus ein Thema.

Der Warenhauskonzern will in Berlin sechs Filialen aufgeben. Immobilien gehören unter anderem einem Versicherer und der C&A-Familie.

Berlin. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will sich für Mietminderungen bei den von der Schließung bedrohten Standorten des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof in Berlin einsetzen. Er hoffe, so wie die Gewerkschaften auch, dass an den Schließungsplänen noch etwas zu ändern sei, sagte Müller am Sonntag der Berliner Morgenpost. „Ich werde mich deswegen in weiteren Gesprächen dafür einsetzen, dass möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben und einzelne Filialen doch noch gerettet werden können. Dazu gehört auch, dass wir mit den Immobilieneigentümern über Miethöhen reden müssen“, sagte Müller.