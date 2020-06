Mutmaßlicher Ladendieb fährt Supermarktmitarbeiter an

Schwarzheide. Ein mutmaßlicher Ladendieb hat in Schwarzheide (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) auf seiner Flucht mit dem Auto einen Supermarktmitarbeiter angefahren. Zahlreiche Bürger umringten am Samstag das Fahrzeug auf dem Parkplatz und stoppten es so bis zum Eintreffen der Polizei, wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag mitteilte.

Der Mitarbeiter wurde leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Im Auto wurden nach den Angaben gestohlene Lebensmittel im Wert von etwa 30 Euro sowie Hinweise auf Drogenkonsum gefunden. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen räuberischen Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt.