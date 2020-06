Susanne Gericke, fotografiert am 19.Juni 2020 in Berlin. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Großer Applaus und lauter Jubel ertönten in der Aula der Fritz-Reuter-Oberschule in Lichtenberg, als Susanne Gericke am Freitag zu Berlins Klassensprecherin des Jahres gekürt wurde. Die 17-Jährige, von ihren Mitschülerin Susi genannt, war überwältigt und konnte ihr Glück kaum fassen: „Ich hätte damit wirklich nie gerechnet“, sagte sie. „Am meisten macht es mich glücklich, wie meine Klasse reagiert und sich mit mir freut.“