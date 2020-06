Ein ganz besonderer Abiturjahrgang

Ungewöhnliches Ambiente für eine Prüfung: Schüler des Paul-Natorp-Gymnasiums in Friedenau schreiben in der Aula ihr Biologie-Abitur.

Berlin. Diesen Abiturjahrgang wird wohl niemand vergessen. Rund 14.500 Abiturienten gab es dieses Jahr in der Hauptstadt, die an Sekundarschulen und Gymnasien ihre Hochschulreife ablegten. Aber unter welchen Bedingungen? Alles war durch die Corona-Pandemie anders als sonst, noch in der letzten regulären Unterrichtswoche dieser Jugendlichen wurden die Schulen geschlossen. Teilweiser Shutdown wegen eines grassierenden Virus, so etwas kannte man eigentlich nur aus Science-Fiction-Filmen. Das erste Abitur-Opfer war dann die beliebte Motto-Woche, mit der eigentlich die Schulabgänger ihre letzten regulären fünf Tage in der Schule feiern. Den Montag – 16. März 2020 – zogen noch manche Jugendliche verkleidet durch die Stadt, danach war Schluss. Stay home, hieß jetzt das Motto.