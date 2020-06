Das LADG: Ein Gesetz, viele offene Fragen

Am Sonntag tritt das Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. Es sorgt für viel Streit. Ein Staatsrechtler erläutert die Folgen.

Das „Landesantidiskriminierungsgesetz“, kurz LADG, ist neben dem Gesetz zum Mietendeckel das wohl umstrittenste Paragrafenwerk von Rot-Rot-Grün. Es wurde vor gut zwei Wochen vom Abgeordnetenhaus beschlossen und tritt am Sonntag in Kraft. Die Innenminister der Union befürchten durch das LADG Nachteile für ihre Beamten und Schadenersatzforderungen. Sie drohten damit, keine Unterstützungskräfte mehr für die Berliner Polizei zu entsenden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) unterstellte den CDU-Ministern, das Gesetz falsch verstanden oder nicht gelesen zu haben. Was aber steht in dem Gesetz, und welche Folgen ergeben sich daraus tatsächlich?