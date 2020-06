Aus für Karstadt-Kaufhof-Filialen trifft Bezirke hart

Galeria Karstadt Kaufhof schließt sechs Filialen in Berlin. In den betroffenen Bezirken herrscht Erschütterung.

Die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof schließt in Berlin sechs der elf Filialen. In den betroffenen Bezirken saß der Schock am Freitagnachmittag tief. Die Bezirksbürgermeister zeigten sich in einer ersten Reaktion aber auch kämpferisch. „Wir geben den Standort nicht auf. Der Wedding braucht Karstadt, und Karstadt braucht den Wedding!“, sagte Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne). Viele Flächen des Kaufhauses am Leopoldplatz seien bereits erfolgreich untervermietet, mit dem derzeit ungenutzten Dachgarten gebe es zudem viel Potenzial für eine Attraktivierung des Standortes, so von Dassel.